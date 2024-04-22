Vatandaşların istek ve taleplerini kamu kurumlarının ilgili mercilerine doğrudan iletilmesini sağlamak, sorunlara hızlı çözümler bulmak ve vatandaşın devletle bağını daha da güçlendirmek için gerçekleştirilen buluşmada onlarca vatandaşı makamında ağırlayarak tek tek dinleyen Vali Dr. Osman Varol, iletilen sorunları not alarak bu sorunların çözüme kavuşturulması için hızlı bir şekilde reaksiyon alacaklarını ve gereğini imkanlar çerçevesinde yapacaklarını söyledi.

Katılımın yoğun olduğu halk gününde vatandaşların talep, şikâyet ve önerilerini dile getirebilmeleri amacıyla buna benzer toplantıları bundan sonra her hafta Salı günleri düzenli olarak yapacaklarını söyleyen Vali Dr. Osman Varol, “Zaten sık sık sahada vatandaşlarımızı ve esnafımızı ziyaret ederek ihtiyaç ve taleplerini dinliyor, mesaimizin birçoğunu vatandaşlarımızın problemini çözmek için harcıyoruz. Göreve başladığımız ilk gün ifade ettiğimiz gibi hiçbir vatandaşımızı ne acısında ne hayatını yeniden düzene koyma ne de geleceğini yeniden inşa etme gayretinde asla yalnız bırakmayacağız demiştik. İşte bu buluşmalarla amacımız 6 Şubat depremleri ile birlikte büyük bir yara alan ilimizde ulaşamadığımız vatandaşlarımızın isteklerini birinci ağızdan dinleyerek onlarla dertleşmek, sorunlarını çözüme kavuşturmak ve varsa eksikliklerin giderilmesidir. Vatandaşlarımızın sorunlarının çözüldüğünü gördükçe bizlerde sorumluluk makamında bulunan ilin yöneticileri olarak mutlu oluyoruz. Bugüne kadar bütün çalışmalarımızı vatandaş odaklı hizmet ekseninde yürüttük. İlin yöneticileri olarak yaptığımız tüm yatırım ve çalışmalarda devletimizin sıcaklığını vatandaşlarımıza daima yansıtıyoruz. Klasik kamu yönetimi anlayışını bir tarafa bırakarak vatandaşlarımızın sorunlarının çözümü noktasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız üzerini düşeni büyük bir hassasiyetle yerine getirmeye çalışıyor” dedi.

Ailesiyle birlikte halk gününe katılan Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi Asude Hanım Sarıkaya ise Vali Dr. Osman Varol’a yaşanılan deprem afeti sonrası Adıyaman’da 6 Şubat depremlerinin simgesi haline gelen kendi çizdiği Saat Kulesi tablosunu takdim etti.

Vali Dr. Osman Varol, Şehit Fatih Doğan Güzel Sanatlar Lisesi son sınıf öğrencisi Asude Hanım Sarıkaya’ya anlamlı tablo dolayısıyla teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi.

Vali Varol, ayrıca, aileleriyle birlikte halk günü programına katılan çocuklara da oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Vali Dr. Osman Varol, Açık Kapı Şube Müdürlüğü üzerinde randevu alan vatandaşların sorun, istek ve taleplerinin dinleneceği “Halk Günü” buluşmalarının bundan sonra düzenli olarak her hafta Salı günleri sabah saat 09.00’da gerçekleştirileceğini söyledi.

Kaynak : PHA