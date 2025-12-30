Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Toplantısına katılarak, belediyenin bu alandaki yol haritasını paylaştı.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda konuşan Başkan Tutdere, Adıyaman Belediyesi'nin kadınların yaşamın her alanında daha güçlü, güvende ve eşit bireyler olarak var olabilmesi için kararlılıkla çalıştığını vurguladı. Toplantıda, belediyenin mevcut çalışmaları ile hayata geçirilmesi planlanan projeler detaylı şekilde ele alındı.

Başkan Tutdere, Adıyaman'ın geleceğini kadın dostu bir kent anlayışıyla şekillendirdiklerini belirterek, 'Adıyaman'ımızı; kadınların güvende olduğu, eşit ve özgür bir yaşam güçlerinin olduğu, dayanışmanın esas alındığı kadın dostu bir kent vizyonuyla birlikte inşa ediyoruz' ifadelerini kullandı. Bu vizyon doğrultusunda sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi, farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması ve koruyucu-önleyici hizmetlerin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmaların yanı sıra, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki koordinasyonun önemi de vurgulandı.

Başkan Tutdere, belediye olarak kadınların sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan desteklenmesine yönelik projeleri kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.

