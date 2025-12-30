Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 22.12.2025-28.12.2025 tarihleri arasında aranan şahısların yakalanması, kamu düzeninin korunması ve suçun önlenmesine yönelik il genelinde kapsamlı çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, hırsızlık başta olmak üzere çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 56 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem yapıldı. Yakalanan şüphelilerden 17'si tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

İl genelinde yürütülen çalışmalarda ayrıca toplam 20 şahsa işlem yapıldı. Uyuşturucu Madde Ticareti suçu kapsamında yakalanan 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 24,53 gram çeşitli uyuşturucu madde ile 41 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Öte yandan, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri de sürdürüldü. Bu çerçevede düzenlenen 6 ayrı faaliyette toplam 320 kişiye NARKO İHBAR, UYUMA Projesi ve NARVAS Projesi hakkında bilgilendirme yapıldı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

Kaynak : PERRE