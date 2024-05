Başkan Tutdere, TR35 TV'de yayınlanan 8. Gün programının sunucusu Gazeteci Mithat Umutoğulları'nın sorularını yanıtladı. Seçimdeki başarısının sırrını soran Umutoğulları’na, “Vekillik dönemimde de böyleydi; bana oy vermeyen insanlar emeğimizi takdir ederdi. Seçim döneminde de aynı şekilde takdir gördüm çünkü ayrımcılık yapmadım. Şimdi belediye başkanı seçildim ve belediye başkanının partisi olmaz. Biz, her zaman yaptığımız gibi ayrım yapmadan herkese hizmet etmeye devam edeceğiz.” dedi.

“Siyasî polemiğin içinde olmayacağız”

Başkan Tutdere’nin konuşmasından satır başları şöyle:

"Biz sürekli kapışan, siyasî polemiklerin içerisinde olmayacağız. Masa başında sırf polemik olsun diye, birilerine şirinlik olsun diye yapılan hamelelerle bir yere varılmaz, onun adı da zaten siyaset değildir. Siyaset dediğimiz şey halkın sorunlarına çözüm bulma sanatıdır. Masa başı siyasetin Türkiye'de karışılığı yoktur. Çalışan, samimiyetle halka omuz verenü halkın zor anında yanında duran siyaset her zaman başarı getirmiştir. Biz de bu şiarla hareket ederek; dayanışan ve omuz veren bir anlayış ile bu kenti ayağa kaldırabiliriz. Benim vekillik dönemimde de bu şekildeydi. Bana oy vermeyen insanlar da emeğimizi takdir ederdi. Belediye başkanı oldum ve başkanın partisi olmaz. Biz ayrım yapmadan ulaşabileceğimiz herkese hizmet edeceğiz. Bu hizmeti yaparken valilikle, devlet kurumlarıyla, merkezi hükümetle işbirliği içerisinde olacağız. Şu an güzel bir diyaloğumuz var. Bu yıkılmış kenti ancak bu şekilde ayağa kaldırabiliriz. Dayanışma, halka hizmetin siyaseti olmaz. Siyaset seçim kazanınca yapılır, sandık kapandıktan sonra çalışma vaktidir. Biz en büyük siyasetin çalışmak olduğuna inanıyoruz. Çalıştığınız zaman, halka hizmet ettiğiniz zaman hem partinize de hem de halkınıza en güzel başarıyı getirmiş oluyorsunuz.”

“Liyakatten korkmanın anlamı yok”

"Adaylığım belli olduktan sonra ilk olarak Meclis Üyelerimizle ilgili stratejiyi planladım. Meclise taşıyacağımız arkadaşların niteliği önemliydi. Hiçbir zaman 'gelsin emrimizde olsun' anlayışıyla hareket etmedim. Ben siyasi yaşamım boyunca bu gelirse önümüzü keser gibi düşünmedim. Ben her konuda kendine güvenen ve ne istediğini bilen bir siyasetçiyim. Liyakatten korkmanın anlamı yok. İşi bilen liyakatli insanlar çalışmak insanı rahatlatır. Stratejimizi belirlerken de buna dikkat ettim ve meclis üyelerimizi çalışkan ve liyakatli insanlardan belirledik. Böylece halkın önüne koyduğumuz meclis listesi halktan destek aldı.”

"Memleketimin sorunlarina vekilliğim döneminden beri hakimim”

“Seçim dönemindeki başarımızı soran çok oluyor. Bunun çok sayıda farklı nedeni olabilir ama kentimi tanıyor olmam ve sorunlarına hakim olmam bana göre en önemli nedenlerden biri. Vekillik yapmamın avantajı oldu, vekilliğim sayesinde Adıyaman'ın sorunlarına hakimdim. Gelir gelmez bir yabancılık çekmedik. Yoğun bir tempo ile hem işlerimizi yapıyoruz hem de vatandaşlarımızın taleplerini alıyoruz. Biz haftasonları on binleri ağırlıyoruz. Belediye halkın belediyesidir. Kapılar halka açıktır. Halkla beraber Adıyaman'ı yöneteceğiz. Hem çalışmalarımızı yürütüyoruz hem de vatandaşlarımızı doğrudan dinliyoruz. Bu bizim için bir avantaj. Belki bize ekstra iş getirse de biz iş olarak görmüyoruz.”

“Önceliğimiz altyapi sorunlarini çözmek”

“Deprem sonrası kentin öncelikleri farklılaştı. Altyapısı, üstyapısı yok. Biz her akşam yattığımızda su patlağı olmaz diye dua ediyoruz. Kent şu an şantiyeye dönmüş durumda. Bir taraftan belediye çalışıyor, bir taraftan yerinde dönüşüm için temel atma faaliyetleri var. Bu durumun yarattığı bir

toz, trafik, altyapı sorunu var. Ancak iyi bir koordinasyon sağlayarak her şeyin üstesinden geliyoruz. Bizim işlerimizi aksatacak bir tablo oluşmadı. Ne olduysa zamanında müdahale ettik. Kentin önceliği yollar ve altyapı. Bu sorunları çözmek için hemen ihaleye çıkacağız. Şu an içme suyu şebekesi asbest olduğu için su basıncına da dayanmıyor. Ancak bunların hepsini çözeceğiz. Biz yağmur suyu ve kanalizasyon sularını, içme suyu şebekelerini tamamlamayacağız. Artık üst yapıya geçeceğiz. Bir taraftan altyapı yaparken bir diğer taraftan kentin sosyal donatı ihtiyacını gidereceğiz. Kentin önceliği insanın önceliği bir arada giderilecek. İnsanlarımızın birinci önceliği barınma, ekonomik sıkıntılar. Yoğun bir ekonomik kriz ve işsizlik var. Biz krizden insanlarımızın en az etkilenmesi için bir takım projeler başlattık ve hayata geçireceğiz. Halk ekmek uygulamasını kısa süre içerisinde hayata geçireceğiz. Olası depremlere de hazırlık yapacağız. Bu bölgede tehlike geçmiş değil. Biz hem yaraları saracağız hem de olası depremlere de hazırlık yapacağız.”

“Personel demekten hoşlanmiyorum, onlar benim çalişma arkadaşlarim”

"Belediye personelleri demekten hoşlanmıyorum, onlar benim çalışma arkadaşlarım. Biz bu kenti birlikte ayağa kaldıracağız. 1 Mayıs'ta bütün çalışma arkadaşlarımızla bir düğün salonunda bir araya geldik ve yemek yedik. O toplantıda yol haritamızı ve çalışma prensiplerimizi yüzlerine söyledik. Çalışan arkadaşlarımızın emeklerini de haklarını da vereceğiz. Ancak çalışmayanlarla yollarımızı ayıracağız. Kim çalışmak isterse siyasi saiklerle hareket etmeyeceğiz.”

Sosyal belediyecilikte Adiyaman

Başkan Tutdere, Belediyenin kısa vadeli hedefleriyle ilgili bazı çalışmaları ise şöyle özetledi:

"Biz sosyal belediyecilik anlamında belediyemizde sosyal işler müdürlüğünü kurduk. Burada depremden etkilenen insanlarımızın evde bakımı, psikolojik destek alması için çalışmalar yapacağız. Depremle beraber Adıyaman'da uzuvlarını kaybeden engelli sayısında ciddi bir artış var. Biz önümüzdeki 1 aylık süre içerisinde evde bakım hizmet birimini, sosyal işler müdürlüğünü ve sosyal marketi de hızlıca insanlarımızın hizmetine sunacağız. Halk kart uygulamasını hayata geçireceğiz. Nakdi olarak destek verip gençlerimizin yanında olacağız. Yıllar geçmiş olmasına rağmen hayvan pazarı ve kesimhane yok. İnsanların sağlıklı ve temiz ete erişimi anlamında önemli. Burası tarım ve hayvancılığın olduğu bir bölge. Hayvan pazarının ve kesimhanenin olmaması büyük bir eksiklik. Belediye hizmet binamızın temelini atacağız. İçme suya erişim için ciddi çalışmalarımız var.”

Çocuk, genç ve kadin dostu Adıyaman

"Çocuklarımız hem ülkemiz hem geleceğimiz için önceliğimiz. Bu toplumun geleceği çocukları daha sağlıklı ve güvenli bir kentte yaşatmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Parklarımızın büyük bir kısmını elden geçirdik. Onların rahat edebileceği parkları oluşturuyoruz. Depremde hasar alan oyun alanlarını elden geçirdik. Kapalı yüzme havuzunu gençlerin hizmetine sunacağız. Daha sonra da gençlerin ve kadınların rahat edebileceği bir kültür sitesi yapmayı planlıyoruz. Gençlerimizin üniversiteye kazandıkları takdirde destek vereceğiz. Adıyaman’ımızın çocukları nereye giderlerse gitsinler

Adıyaman Belediyesi'ni yanında görecekler. İzmir'e giderlerse biz oradaki belediyelerimizi arayıp aracı olacağız. Gençlerle ve kadınlarla barışık bir Adıyaman olacak. Önümüzdeki süreçte konserler, tiyatrolar getirmek istiyoruz.”

Kaynak : PHA