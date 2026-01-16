Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen 2026 Yılı Birinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere, belediyenin devam eden 13 ve tamamlanan 16 projesine ilişkin güncel verileri paylaştı. Sunumda altyapıdan sosyal tesislere, ulaşım ağından yeni hizmet binalarına kadar çok sayıda proje ele alındı.

'Altyapı Yatırımlarında Sona Gelindi'

Depremin ardından şehrin en kritik ihtiyacının altyapı olduğunu belirten Tutdere, içme suyu şebekesinin 533 kilometresinin yenilendiğini ve yüzde 95 oranında tamamlandığını söyledi. Vana odaları ve basınç kırıcı sistemlerin de tamamlanmasıyla Adıyaman'ın modern ve sağlıklı bir altyapıya kavuşacağını aktardı.

158 kilometrelik yağmur suyu ve kanalizasyon hattının yenilendiğini ifade eden Başkan Tutdere, hibe programlarıyla kalan 23 mahallenin altyapı sorunlarının çözüleceğini belirtti.

Sosyal Tesis ve Üstyapı Yatırımları

Belediye yatırımlarının çok yönlü sürdüğünü vurgulayan Tutdere, projelerin güncel durumuna ilişkin şunları aktardı:

Hizmet Binası ve Üretim Tesisleri: Belediye hizmet binasında sona yaklaşıldı; Halk Ekmek Fabrikası önümüzdeki haftalarda üretime başlayacak.

Modern Entegre Tesisler: Valilik ve GAP desteğiyle tamamlanan modern kesimhane faaliyete geçmeye hazırlanıyor.

Çevre Dostu Üretim: Çemberlitaş Köyü'ndeki kapalı devre taş ocağı tesisiyle belediyenin üretim kapasitesi artırıldı.

Sosyal Alanlar: 7 yeni park tamamlandı; İzmir Büyükşehir desteğiyle yapılan nikah salonu ve sosyal tesis birkaç ay içinde hizmete açılacak.

2026 Yılı 'Yol Yılı' Olacak

2026 yılını 'yol yılı' olarak tanımlayan Başkan Tutdere, ulaşım altyapısına ilişkin beklenti ve hedeflerini de paylaşarak, asfalt sezonunun mart ayında açılmasıyla birlikte Atatürk Bulvarı yan yolları ve Sakarya Caddesi'nin yenilenmesinin önemine dikkat çekti.

Başkan Tutdere ayrıca, Çelikhan Yolu projesinin 400 Yataklı Hastane bölgesinden başlatılmasının halkın önemli beklentilerinden biri olduğunu ifade etti.

'Kurumlar Arası Eşgüdüm Önemli'

Başkan Tutdere, konuşmasını şöyle tamamladı:

'Depremin izlerini silmek için tüm kurumlarımızla el birliği içinde çalışıyoruz. 2026 yılında projelerimizi tamamlamayı, şehrimizi daha güvenli ve yaşanabilir bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Adıyaman'ın nefes alması için her alanda kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.'

Kaynak : PERRE