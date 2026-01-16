Adıyaman'da tarımsal kalkınmayı destekleyecek projeler için protokol töreni düzenlendi. Adıyaman Valiliği; İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğinde hazırlanan 'Adıyaman'da Zeytin Üretiminin Yaygınlaştırılması', 'Fiğ Ekimi ile Çelikhan'da Hayvancılığa Teşvik', 'Adıyaman İli Arıcılık Proje Faaliyetlerinin Geliştirilmesi' ve 'Adıyaman Fırınlarında Hijyenik Koşulların Artırılması' projeleri, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol'un himayelerinde imzalandı.

Protokol, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdare Genel Sekreteri Şükrü Alperen Göktaş ile Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Akkan arasında imzalandı.

Yeni tarım modeli kapsamında yürütülecek projelerle üretimde verim artırılacak, üreticilerin gelirleri desteklenecek. Bu doğrultuda İl Özel İdaresi tarafından 15 bin adet zeytin fidanı, bin 500 arılı kovan, 2 bin 550 hamur pasası, 369 koruyucu elbise, 369 paket hijyenik malzeme ve 2 ton fiğ tohumu üreticilere dağıtılacak.

Vali Varol, 'Alın teriyle toprağı yoğuran üreticilerimizin her zaman yanındayız. Tarımı büyütmeye, üretimi çeşitlendirmeye ve bereketi çoğaltmaya kararlılıkla devam ediyoruz' dedi.

Kaynak : PERRE