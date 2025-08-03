Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın Adıyaman temaslarını memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Tutdere, şunları kaydetti:



“Tarım ve Orman Bakanı Sayın İbrahim Yumaklı’nın Adıyaman’ımıza gelerek Çetintepe Barajı’ndaki çalışmaları yerinde incelemesini memnuniyetle karşıladık. Kentimizin uzun süredir yaşadığı su sorunu göz önünde bulundurulduğunda, hangi bölgemize katkı sağlarsa sağlasın bu yönde atılan her adımı umut verici olarak görüyoruz.”



Başkan Tutdere, Atatürk Barajı’ndan Adıyaman’a içme suyu temini konusunda Ocak ayında Devlet Su İşleri (DSİ) ile imzalanan protokolü hatırlatarak, projenin ihaleye çıkacak olmasının önemli bir aşama olduğuna dikkat çekti:



“Ocak ayında DSİ ile imzaladığımız Atatürk Barajı’ndan arıtılmış suyun şehrimize içme suyu olarak kazandırılmasına ilişkin protokol kapsamında, proje ihalesinin 18 Ağustos’ta gerçekleştirileceğinin ilan edilmesini de, ilimiz adına sevindirici bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.”



Açıklamasında sürecin takipçisi olacaklarını belirten Başkan Tutdere, sözlerini şöyle tamamladı:



“Bu süreçte emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyor, sürecin iş birliğiyle en kısa sürede tamamlanacağına inandığımızı ve yakından takipçisi olacağımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz.”



Başkan Tutdere’nin açıklaması, Adıyaman kamuoyunda yıllardır gündemde olan su sorununa ilişkin çözüm adımlarının yerel yönetimler tarafından da desteklendiğini gösterdi.

Kaynak : PHA