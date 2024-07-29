Başkan Tutdere, etkinlikte yaptığı konuşmada Adıyaman ve Malatya'nın kardeş şehirler olduğunu vurguladı.

Malatya'nın Arguvan ilçesinde bu yıl 16. kez düzenlenen Uluslararası Türkü Festivali, kültürel zenginliklerin buluşma noktası oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere de CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba davetiyle festivale katıldı. Tutdere’yi Ağbaba’nın yanı sıra Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren karşıladı.

Tutdere: Türkülerin pınarı Arguvan'da bulunmaktan büyük onur duyuyoruz

Açılışta yaptığı konuşmada Malatya ve Adıyaman arasındaki kardeşliğe vurgu yapan Başkan Tutdere, "Türkülerin pınarı Arguvan'da bulunmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Adıyaman ve Malatya iki kardeş şehir. Bu birliktelik bundan sonra da devam edecek. İki kardeş şehir olarak 6 Şubat'ta büyük acılar yaşadık. Bu acıları türkülerimiz unutturacak. Hep beraber türkülerin özgürce söylendiği, sazların özgürce çalındığı bir Türkiye inşa etmek için çalışıyoruz." dedi.

Veli Ağbaba'ya teşekkür

Konuşmasında Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'ya da teşekkür eden Tutdere, "Benim siyasi yaşamımda da büyük etkisi olan, desteğini hiçbir zaman esirgemeyen, Meclis'te bölgemizin tek sesi Sayın Veli Ağbaba'ya da desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Plaket takdimi

Konuşmasının ardından Başkan Tutdere'ye, Veli Ağbaba tarafından plaket takdim edildi. Bu anlamlı jest karşısında duyduğu memnuniyeti dile getiren Tutdere, Veli Ağbaba ve Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'e teşekkür etti.



Kaynak : PHA