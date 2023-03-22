Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı Kahramanmaraş merkezli 11 il dahil olmak üzere yaşanan ve Asrın felaketi olarak nitelendirilen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem sonrasında Kahta itfaiye ekiplerine gönüllü katılan stajyer öğrencileri plaket ile ödüllendirdi.

Törende konuşan Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Bölgemizde yaşanan ve Asrın Felaketi olarak nitelendirilen 7.7 şiddetindeki deprem sonrasında Herhangi bir yardım çağrısı beklemeden enkaz çalışmalarına sosyal sorumluluk bilinciyle; özveri, cesaret ve fedakârlıkla katılan stajyer Öğrenci kardeşlerimi, mesai arkadaşlarımızı, tüm halkımıza ve bize güven duygusu ile güç veren Ayşe kızımızı tebrik ediyor, başarıların devamını diliyorum. Sizleri ağırlamaktan mutlu oldum. Rabbim yolunuzu açık etsin. Başkan Turanlı açıklamasında, Depremde hayatı kaybedenlere Allahtan rahmet, yakınlarına sabır, enkaz çalışmalarında bir an olsun desteklerini esirgemeyen özellikle ilçe halkıma tekrardan teşekkür ediyorum"dedi.



Kaynak : PHA