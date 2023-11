Tahmini Okuma Süresi: dakika

Kahta Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde Kapalı Semt Pazarı olarak hayata geçirilen ancak çeşitli nedenlerden dolayı semt pazarı olarak yerine getirilmeyen proje B ve C alternatifleri önceden planlanarak Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın talimatıyla ilçenin ihtiyacı olan C planı uygulanarak Kültür Merkezi ve Sosyal Tesisine dönüştürülerek halkın hizmetine açıldı.

Cumhuriyet Mahallesinde yaklaşık 1800 metrekare alan üzerinde eski Semt Pazarı yerine hayata geçirilecek Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis Projesinde, çok amaçlı konferans salonu, nikâh salonu, düğün salonu, evlendirme memurluğu ve sosyal hizmetler müdürlüğüne bağlı birimler yer alıyor.

"Kahta’mız her şeyin en güzelini hak ediyor"

Tamamlanan projede ilk nikâh işlemini gerçekleştirerek tesisi yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı,"Bizler ekip arkadaşlarımızla birlikte bu şehre nasıl faydalı olabiliriz diye titiz bir çalışma sergiliyoruz. Kısa bir sürede ama uzun uğraşlar ve çalışmalar sonucunda bu tesisi ilçemize kazandırdık. Seçim öncesi söz verdiğimiz projelerimizde yer almayan, ilçemizin ihtiyacı olan Kültür Merkezi ve Sosyal Tesis Projemizi Cumhuriyet Mahallemizde 1800 metrekare alan üzerinde Allah’ın izniyle tamamladık. Tesis içinde çok amaçlı konferans salonu, nikâh salonu, düğün salonu, evlendirme memurluğu ve sosyal hizmetler müdürlüğümüze bağlı birimlerimizin de yer alacağı Projemiz Allah'ın izniyle çalışmalarımızı tamamlayıp halkımızın hizmetine sunduk. Belediyemizin müdürlüklerine ve personellerine teşekkür ederim. Kahta’mız her şeyin en güzelini hak ediyor ve biz de bunun için çalışmalarımıza devam edeceğiz. İlçemize ve tüm halkımıza hayırlı olsun." dedi.



