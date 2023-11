Tahmini Okuma Süresi: dakika

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Adıyaman temasları sonrasında karayolu ile Besni ilçesine geçerek

Sugözü köyüne, Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yaptırılan 4 derslikli Beşiktaş İlkokulu’nun açılışına katıldı.

Açılış programına Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nuri Çebi, Besni İlçe Kaymakamı Çağlar Partal, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i öğrenciler çiçekler ve folklor ekibi eşliğinde karşıladı.

Açılış konuşmaların ardından kürsüye çıkan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin,"Bakan olarak atandıktan sonra ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli bir ayağımızın deprem bölgesinde olması yönünde talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanı'mız; deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın ihtiyacını gidermek bizim birinci hedefimiz olacak demişti ve sürekli her kabinede gündemimiz deprem bölgesiyle başlıyor. Yaralar inanılmaz bir hızla sarılıyor. Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mıza dünyaya örnek gösterilecek bir biçimde yaraları sardığı ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadığı için teşekkür ediyorum Biz öyle bir devletiz ki en ücra köşesindeki vatandaşından en merkezi pozisyondaki görevlisine, siyasetçisine kadar çok şükür milli birlik anlayışı içerisinde her türlü fedakarlığı yaparak, birlikteliğini gösteriyor. En bariz örneklerinden biri geçen pazar günü 100. yılını kutladığımız Cumhuriyet'imiz. İmparatorlukların dağılma çağında emperyal ulusların ağzını açıp iştahla beklediği dağılma sürecinde Kurtuluş Savaşı'mızı yürüten başta Gazi Mustafa Kemal Paşa ve silah arkadaşları olmak üzere Anadolu'nun en ücra köşesindeki herkes üstüne düşen vazifesini yaparak mücadelesini yürüttü. Dünyaya örnek bir mücadele, aslında benzeri bir mücadeleyi biz deprem sürecinde yürüttük. Deprem haberlerinin alınmasından itibaren herkes elini taşın altına koyacak işler yaptı. Çok şükür bu süreçte de hayırseverlerimiz, eğitim öğretim imkanlarının yeniden hayata geçirilmesi açısından bize çok katkı sundular. Beşiktaş Kulübüne, başkanına ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. Bütün hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adıyaman'ın depremden önceki derslik sayısından daha fazla bir derslik sayısına, daha fazla öğretmen sayısına ulaşması noktasında talimat aldık. Deprem sürecinde şu anda ihalesine çıkılmış veya çıkılması için teknik sorunların halledilmesini bekleyenler dahil toplam 123 okul ve 1511 derslik var. Bunların bütçe anlamında sadece inşa maliyeti için 4,5 milyar ayırdığımız tutar. Bunların dışında onarımını yaptıklarımız var. Deprem öncesi Adıyaman'da 860 okulumuz, 6 bin 248 dersliğimiz vardı. Deprem sonrası eğitim öğretim başladığında 5 bin civarında derslikle başladık yani 1000'in üzerinde dersliğimiz problemliydi. Bir kısmını onardık, bir kısmını yıktık. Adıyaman'da depremden önceki derslik sayımız 6 bin 248 iken, 2024-2025 eğitim öğretim yılı başlarken inşallah 6 bin 804 derslik olacak. Yani mevcut deprem öncesi derslik sayımızdan daha yüksek bir derslik sayısıyla eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız. Dolayıyla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sizlere verdiği söz, bizlere her daim hatırlattığı talimat doğrultusunda eğitim öğretim sürecimiz deprem öncesindekinden daha iyi koşullarda sağlanmış olacak" dedi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nuri Çebi ise,"Deprem sabahından itibaren kulübün çok çabuk bir şekilde başlattığı yardımlarla 255 tır bölgeye intikal ettirilmiştir. Özellikle bu bölgedeki dernek başkanlarımız ve dernek yönetim kurulu üyelerimiz, çok süratli bir şekilde hareket ettiler. Onun için onlara da buradan canıgönülden teşekkür ediyoruz. Çünkü onlar olmasaydı, çok süratli başaramayacaktık. Bir kampanya başlatıldı ve birçok yerde olduk. Bu 255 tırın haricinde birçok kampanyaya katıldık. Allah nasip ederse, yolumuz açık olursa, bu bölgeye katkı vermeye devam edeceğiz. Beşiktaş olarak sadece bir spor kulübü değiliz. Biz, içerisinde duygular, geçmiş, hayat ve gelecekleri düşünen insanlarla kaynaşan bir toplumuz, bir kuruluşuz. Beşiktaşlı olmaktan ve bu kulübe başkanlık yapmış olmaktan son derece gurur ve onur duyuyorum. Özellikle buraya gelmiş ve görev yapmakta olan öğretmenlerimize bir çift lafım var. Bu gençlerin sağlığı sizlere emanet. Sonra bilgileri, eğitimleri ama bu bölgede yaşanan bu travmadan sonra öğretmenlerimize başka bir yük daha düşüyor. O da onların psikolojisini, kafalarını sağlıklı hale getirmek. Allah bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her yerde olmaya devam edecektir."şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e okul öğretmeni ve öğrenciler tarafından çeşitli hediyeler verildi. Beşiktaş İlkokulunun açılışı gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindekiler, deprem şehitleri adına fidan dikimine katıldı. Bakan Tekin, daha sonra şehit İmam Tan’ın ailesini ziyaret etti. Bakan Tekin, daha sonra kentten ayrılarak Kahramanmaraş'a hareket etti.



