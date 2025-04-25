ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Doğa Koleji Öğretmenlerinden Saniye Çakır, Fatih Sönmez ve 5/A ve 5/B sınıfı öğrencilerini ağırladı.

Öğrencileri Meclis Salonunda ağırlayarak gelecek planları hakkında sohbet eden Başkan Torunoğlu, daha sonra koltuğunu 5/A sınıfı öğrencilerinden Yusuf Tuğra Binzet’e devretti.

Doğa Koleji öğrencisi Yusuf Tuğra Binzet; “Adıyaman Doğa Koleji öğrencisiyim ve bugün Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı koltuğuna oturdum… Panik yapmayın, sadece bir günlüğüne. Gerçek başkana geri vereceğim koltuğu. Bugün burada olmaktan çok mutluyum, çünkü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Bu bayram, bize Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hediyesi. Sadece eğlenelim diye değil, aynı zamanda geleceği şekillendirecek gücün bizde olduğunu hatırlayalım diye… Büyüyünce astronot olmak istiyorum! Evet, uzaya çıkmak istiyorum. Ama önce Adıyaman’ı göklere çıkaralım ne dersiniz? Ben ve arkadaşlarım, yani Doğa Koleji olarak çok çalışıyoruz. Bilimle, sanatla, sporla ilgileniyoruz. İnanın çok yaratıcıyız! Bazen biraz yaramazlık da yapıyoruz tabii ama olacak o kadar, idare edin. Biz geleceğin girişimcileri, yazılım mühendisleri ve astronotları olmaya hazırız!

Adıyaman’ı daha teknolojik, daha yeşil, daha eğlenceli bir şehir haline getirmek istiyoruz. Biz çocuklara güvenirseniz, hayal bile edemeyeceğiniz kadar güzel şeyler başarırız. Bu anlamlı günde bana bu fırsatı veren Sayın Başkanım Mehmet Torunoğlu’na çok teşekkür ederim. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu güzel ülkeyi bize emanet eden tüm büyüklerimize minnettarız. “Gözün arkada kalmasın Atam, emanetin bizde! Tüm çocukların 23 Nisan Bayramı kutlu olsun!” dedi.

23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayan Başkan Torunoğlu; “Çocuklara armağan edilmiş olan bu özel bayramda daha güçlü yarınlar için çalışırken, 23 Nisan 1920 ruhunu her zaman koruyacağımızı belirtmek istiyorum. Aziz milletin temsilcilerinin, ortak bir gaye etrafında, Meclis çatısı altında birleştiği 23 Nisan 1920’nin, istiklal mücadelesinde zafere ve Cumhuriyetin kuruluşuna uzanan yolda en önemli dönüm noktasıdır. Milli egemenliği tesis ederek çocuklara hediye eden ilk Meclis, vatan sevgisinin, birlik ve beraberliğin, bağımsızlık uğruna sergilenen fedakarlıkların timsali olmuştur. Çocuklarımızın gülen yüzü, gözlerindeki ışık, umutları ve hayalleri bizlere güç vermektedir. Amacımız, çocuklarımızın barış, huzur ve kardeşlik dolu bir dünya hayallerini gerçekleştirebilmektir. Tüm çocuklarımızın, tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum”

Kaynak : PHA