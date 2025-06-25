Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Torunoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, kentte görev yapan basın mensupları ile kahvaltılı programda bir araya geldi. Adıyaman Üniversite yerleşkesi içerisindeki Gastronomi Merkezinde düzenlenen kahvaltı programına; ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu, ATSO Meclis Başkan Yardımcısı Hasan Erdal Toprak, Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Genç, Mehmet Recep Yalçın, Murat Ayabak, basın cemiyeti başkanları ile basın çalışanları katıldı.

ATSO’nun yararlanıcısı olduğu, Adıyaman Valiliği ve Adıyaman Üniversitesinin ortağı olduğu projeyle Adıyaman Gastronomi Merkezine dönüştürülen mekânda basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Torunoğlu, yerel ve ulusal basın temsilcilerine 1 yıllık faaliyetlerinin de sunumunu yaptı.

Çalışmalarını sunum eşliğinde anlatan ATSO Başkanı Mehmet Torunoğlu; “Şehrimizin ticaret ve sanayi ile ilgili konuları hakkında sizlere bilgi vermek istedik. Öncelikle Ticaret ve Sanayi Odası olarak şehrimizde yaşadığımız en büyük sorunlardan birisi OSB’lerle ilgili yer tahsisinde yaşanan problemlerdi. OSB’de yaşanan yer sıkıntısı hem de Küçük Sanayi Sitesi ve Marangozcular Sitesinde yaşadığımız yer problemleri vardı. Bununla alakalı zaten deprem öncesinde Kuyulu OSB’nin resmi kuruluşu tamamlanmıştı. Şu anda Kuyulu OSB ile ilgili bilgi vermek gerekirse imar çalışmaları tamamlandı. İmar çalışmalarından sonra parselasyon süreci başlayacak. Bu yılsonunda tahsislere başlamayı düşünüyoruz. Bir diğeri deAdıyaman’da Orta Ölçekli Sanayi Sitesi ihtiyacımız vardı. Biri batıda birisi doğuda iki tane sanayi sitemiz var. İkisi de şu anda ağzına kadar dolu. Hatta bir dükkânı üç işletmenin kullandığı alanlar var. Bununla ilgili geçiş sürecini imalatçılarımızın yaşayabilmesi için Orta Ölçekli Sanayi sitesi projesini çıkardık. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın 6 Şubat’ta ilimize gerçekleştirdiği ziyarette kendilerine aktardık. Adıyaman’da OSB’nin üst tarafında yaklaşık 5-6 bin dönümlük orman vasfından çıkan alan vardı. 974 dönümü de hazırdı. Buranın Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle sanayi alanı ilan edilmesini talep etmiştik.Ziyaretten sonra da hemen Resmi Gazetede yayınladı. Orası Sanayi alanı ilan edildi. Temmuz ayının başında Sanayi Bakanlığından bir heyet gelip burada inceleme yapacaklar. İnşallah burayı en kısa zamanda tamamlayacağız” dedi.

“Kuyulu OSB’yi yeşil OSB olarak tasarlıyoruz”

Kuyulu OSB ile ilgili çalışmaları anlatan Başkan Torunoğlu; “Kuyulu OSB’yi Sayın Valimizle beraber yeni bir konsepte geçirdik. O da ‘Yeşil OSB’ olarak tasarlanıyor. Yeşil OSB’de Türkiye’de şu anda kurulmuş olan 3 OSB’den biri. Yeşil OSB’nin en büyük avantajı çevreci olması. Onun dışında Avrupa Birliğine ihracat yapan firmalar 2026 sonunda yeşil mutabakat kapsamında eğer yeşil sertifika almaz ise çok ciddi karbon vergisine maruz kalacaklar. Yeşil sertifikası olmayan işletmeler ihracatta yüzde 10 karbon vergisi ödemeye başlayacaklar. Ama yeşil OSB’lerde bulunan işletmeler bu vergilerden muaf olacaklar. Tabi bunun da belli şartları var. Bundan sonra kurulacak olan OSB’ler yeşil OSB statüsünde olacak diye umuyoruz”

“Üyelerimizin ihtiyacinin karşilanmasi için eğitimler verdik”

ATSO üyelerinin ara eleman ihtiyacının karşılanması için eğitim faaliyetlerine ağırlık verdiklerini belirten Başkan Torunoğlu; “Faaliyetlerimizden birisi mesleki eğitim. Hepimizin ortak sorunu personel bulmakta güçlük çekiyoruz. Bir yanda işsizlik var bir yanda sanayiciler personel bulmakta zorlanıyor. Bununla ilgili eğitim faaliyetleri gerçekleştirdik. Adıyaman OSB’de bulunan Adıyaman Sanayi Geliştirme Merkezimizde düzenli olarak biz eğitimlere devam ediyoruz. Bu yıl içerisinde toplamda 500’ün üzerinde kursiyerimize eğitim verdik. Bunun 320’si Avrupa Birliği projesiyle hayata geçirdiğimiz tekstil, gastronomi ve güzellik uzmanlığı ile ilgiliydi. Diğer kurslarımızın da büyük çoğunluğu ön muhasebe kursuydu.Üyelerimiz ön muhasebeyle bu süreçte daha yakın çalışmaya başladılar. Daha öncesinde sürecin çoğunu mali müşavirler götürüyordu. İşletmelerde artık ön muhasebe ihtiyacı doğmaya başlamıştı. Bu ihtiyacı karşılamak için UNDP Gaziantep Bölge Koordinatörlüğü Yüzle beraber kurslar açıyoruz. Bu kursları yirmişer yirmişer açıyoruz. Yirmi kişinin tamamı istihdam edildikten sonra yeni bir kurs açıyoruz. Mikro uyguladığımız UNDP projesi yüzde yüz başarılı bir proje olarak ta devam etmekte. Bu hususta bizlere destek olan hemşehrimiz Hamit Doğan beye teşekkür ediyorum”

“İki projesi kabul edilen bir kurum olduk”

Kalkınma Ajansına yazdığımız projeler vardı. Birisi içinde bulunduğumuz alan diğeri Sosyal Girişimcilik Merkezi. Odamızın altında Mali Müşavirler Odasının bitişiğinde yeni bir ortak çalışma alanı olarak hazırlamıştık. Bu projede de esinlendiğimiz konu şuydu. Özellikle deprem sonrasında eşini kaybetmiş, ya da ebeveynlerini kaybetmiş, gençler ya da hanım ablalarımız maalesef işletmeleri kapatmaya başlamışlardı. 20-25 yıllık bir firma düşünün içerisinde 25 kişinin istihdam edildiği hem bölgede hem Adıyaman’da ciddi çevresi olan bir firmanın sahibinin vefat ettiğini düşünün ve eşinin ev hanımı olduğunu varsayın. Bu ev hanımları şirketleri kapatmaya başladılar. Hem yanlış yönlendirme hem de deneyimsizlikten dolayı bu şirketlerin kapandığını görünce hanımlara gençlere Oda olarak bizler danışmanlık hizmeti verelim. Şirket yönetimi, ön muhasebe, liderlik becerileri gibi eğitimler verelim bu firmalarımız kapanmasın Adıyaman’ın ticaretine katkı sağlasınlar istedik. Bununla beraber üye sayımız 8 bini aştı. Halen büyük çoğunluğunun işyeri yok. Burada mobil ofisimiz olacak.İçerisinde bilgisayar ve yazıcıların olduğu, toplantı yapabileceği mobil ofislerin olduğu toplantı salonlarının olduğu ayrıca çay-kahve içebilecekleri bir ortam planlamıştık. Bu iki projemizi Kalkınma Ajansına yazdık. Sağolsun proje ekibimiz ciddi emek verdi. Hamdolsun bu iki projemiz Seeco projesi kapsamında onaylandı. Tabi Kalkınma Ajansında Gaziantep, Adıyaman ve Kilis var. Özellikle bunu da söylemem lazım. Seeco projesi kapsamında iki projesi birden geçen tek kurum biz olduk. Ben bu konuda Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Paksu’ya ve Kalkınma Ajansı Genel Müdürlüğüne ayrıca teşekkür ediyorum. Bu projelerimizin toplam bütçesi 310 bin euro. Tabi bunun üzerine bizlerde oda olarak finansman sağlıyoruz.

“Sektörel toplantilar düzenledik”

İnşaat sektörü şu anda Adıyaman’da en canlı olan sektör. Bununla ilgili sektörel toplantılar yapıyoruz. O dönemde yerinde dönüşümün yeni başladığı ve insanların biraz daha bilgi eksikliğinin olduğu bir dönemdi. Sağ olsun Belediye Başkanımız, Çevre Şehircilik İl Müdürümüz, Emlak Konut İl Temsilcimizin bulunduğu geniş katılımlı çok verimli bir toplantı yaptık. Bu tarz toplantılarımız sürekli devam ediyor.

Yine Ulaştırma Çalıştayı yine deprem sonrasında minibüs, otobüs ve yük taşıma işiyle faaliyet gösteren üyelerimizin sorunlarını yine Trafik Şube Müdürümüzün, Ulaştırma Bölge Müdürümüzün bulunduğu programlarda masaya yatırmıştık.

“Mücbir sebep için tek ses olduk”

Mücbir sebep halinin uzatılmasıyla ilgili bir toplantı düzenlemiştik. Bu toplantı gerçekten çok özel bir toplantıydı. Adıyaman’ın bütün renklerini bir arada görebileceğimiz sivil toplum kuruluşlarının tamamını, siyasi partilerin tamamını her görüşten üyelerimizin ve Adıyaman’ın dinamiklerinin tamamının bir araya geldiği ve bir araya gelince bir ve beraber olunca gerçekten başarının da geldiğini gösteren bir toplantı oldu. Ben bu toplantıya katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. O dönemde özellikle bu toplantı öncesinde bizim aldığımız bilgilere göre mücbir sebep halinin uzatılması imkânsızdı. Sağ olsun Adıyamanlılar öyle bir birlik ve beraberlik gösterdiler ki o zaman 6 aylık bir süre uzatımı daha aldık. Şunu özellikle ifade edeyim deprem bölgesinde ağır hasar alan 4 il var. En büyük ses Adıyaman’dan çıktı. En çok Adıyamanlı STK’lar ve iş insanları bu duruma tepki gösterdi.

“Cumhurbaşkanımıza sorunlarimizi aktardik”

6 Şubat’ta Cumhurbaşkanımızın Adıyaman programında da dosyamızı Cumhurbaşkanımıza ileten bir kurum olduk. Burada da hem sözlü hem yazılı bir şekilde sorunlarımızı başta sulama projeleri olmak üzere kent meydanında yaşanan aksilikler, yerinde dönüşüm projelerinin durumu, sanayi alanlarının bir an evvel tamamlanması, turizmde 2026 yılında Nemrut Dağının ön plana çıkarılması için taleplerimiz olmuştu. Bu taleplerimizi Cumhurbaşkanımıza hem sözlü hem yazılı olarak iletme fırsatı bulduk. Şunu da açık bir şekilde söylemek gerekirse Cumhurbaşkanımız depremden sonra 3 defa Adıyaman ziyareti yaptı. Her ziyaretinde de Adıyaman’ın sorunlarını hem yazılı hem sözlü olarak ileten bir kurum olduk.

“Gastronomi artik başrolde”

Gastronomi Merkezi ile ilgili bilgiler veren Başkan Torunoğlu; “Malum şehrimiz turizm potansiyeli olan bir şehir. Özellikle son dönemde turizmde baktığımızda bizim altyapı olarak hiçbir sorunumuz yok. Ören yerlerimiz konusunda eksiğimiz yok fazlamız var. Özellikle son 5-10 yıl içerisinde gastronomimin turizm içerisinde başrolde olduğunu gördük. İnsanların artık nereyi gezeceğiz demekten ziyade ne yiyeceğiz dediğini duymaya başladık. Hatta artık gastronomi turları başladı. Türk Hava Yollarıyla da görüşüyoruz. Adıyaman’a bir akşam seferinin yapılması lazım. Adıyaman’a sabah gelip Nemrut’u dolaşıp güneşin batışından sonra da dönecek şekilde Türk Hava Yollarından bir akşam seferi talep ediyoruz. Bu tabi hem misafirlerimiz için önemli hem de Adıyamanlı vatandaşlarımızda sabah İstanbul’a gidip dönmek istediklerinde çevre illere dönmek zorunda kalıyorlar. Bu konuda hem THY’ye hem Ajet’e taleplerimiz oldu. İnşallah burası bir başlangıç olur. Biz burada amaçlarımıza ulaşırsak Adıyaman’ın gerçekten çok ciddi bir gastronomi mutfağı var. Tescili alınması gererken ürünler var. İnşallah bunların hepsini burada göreceksiniz. O yüzden buraya sahip çıkmamız lazım”

Kaynak : PHA