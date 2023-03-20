"Finansman çözümlerinin desteklenmesini talep ediyoruz"

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Pazarcık ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki üst üste yaşanan depremde en çok yıkımın yaşandığı iller arasında yer alan Adıyaman'a ayrımcılık yapılmasını isteyen Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı (ATSO) Mehmet Torunoğlu,"

İstihdamı normale döndürebilmek ve diğer illerle rekabet edebilmek amacıyla depremde büyük hasar gören şehirlerin geçici olarak 7.Bölge ilan edilmesi, personel giderlerinin hafifletilmesi, ihracat yolunun açılması ve teşvik paketine SSK’nın dışında Bağkurun'da eklenmesini ilimize yapılması planlanan gıda yardımlarının yerel esnafımız tarafından tedarik edilmesi, kaldırılan enkazlardan inşası bitecek son daireye kadarki süreçte işçilik, makine ve malzeme tedarikinin sağlanmasında önceliğin yerel esnafımız olmasını, mühendislik hizmetlerinde ilimiz odalarına kayıtlı mühendisler’e öncelik verilmesini, yıkımın nüfusa oranla en yüksek olduğu adıyaman’da inşa edilmesi planlanan konut sayısının yeniden gözden geçirilmesini, enerji yatırımlarında kotaların yeniden değerlendirilip turizm başta olmak üzere tüm iş konularında teşvik edici faizsiz ve uzun vadeli finansman çözümlerinin desteklenmesini talep ediyoruz. yaralarımızı devletimizin desteğiyle sarıp kendi göbeğimizi kendimiz kesmek istiyoruz"dedi.



Kaynak : PHA