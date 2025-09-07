Başkan temel açıklamasında;

"Adıyaman’da yeni eğitim ve öğretim yılı başlarken, öğrencilerimizin ders başı yapacağı bu günlerde şehirdeki mevcut sorunlar ciddi endişe yaratmaktadır. Çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve verimli bir eğitim ortamına kavuşması gerekirken; bozuk yollar, kesilen sular, tozlu hava koşulları ve trafik sorunu onların eğitim hakkını doğrudan tehdit etmektedir.

Bozuk yollar, hem okula ulaşımı zorlaştırmakta hem de öğrencilerimizin can güvenliğini riske atmaktadır. Her gün binlerce öğrenci, çamurlu, çukurlarla dolu ya da toz içinde kalan yollarda yürümek zorunda kalmaktadır.

Sürekli yaşanan su kesintileri, özellikle okullarda hijyen koşullarını imkânsız hale getirmektedir. Çocuklarımızın sağlığı için en temel ihtiyaç olan temiz suya ulaşamamak, bulaşıcı hastalıkların artmasına zemin hazırlamaktadır. Su yoksa hijyen de yoktur, bu da eğitim ortamını ciddi şekilde riske sokmaktadır.

Havanın yoğun tozlu olması, öğrencilerimizin sağlığını olumsuz etkileyen diğer önemli bir sorundur. Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere birçok sağlık problemine yol açan bu durum, çocuklarımızın derslere odaklanmasını zorlaştırmakta, onların hem fiziksel hem zihinsel gelişimine zarar vermektedir.

Şehrimizde artan trafik sorunu ise öğrencilerimizin güvenliğini tehdit eden bir başka önemli meseledir. Sabah ve akşam saatlerinde okulların çevresinde yaşanan yoğunluk, hem servislerin hem de velilerin büyük sıkıntı yaşamasına yol açmaktadır. Trafik düzenlemesindeki eksiklikler, çocuklarımızın okula geç kalmasına, yollarda riskli durumlarla karşı karşıya kalmasına neden olmaktadır. Özellikle bozuk yolların, çalışma yapılan ve plansız kapatılan yollar ulaşımı olumsuz olarak etkilemektedir.

Eğitim sadece sınıfta verilen derslerden ibaret değildir. Eğitim; güvenli bir ulaşım, sağlıklı bir çevre ve temel ihtiyaçların karşılandığı bir yaşam alanıyla mümkündür. Bu yüzden çağrımız nettir:

Şehrimizin yolları acilen onarılmalı, öğrencilerimizin güvenli şekilde okullarına ulaşmaları sağlanmalıdır.

Su kesintilerine kalıcı çözümler üretilmeli, okullarda hijyenin temeli olan suyun sürekliliği güvence altına alınmalıdır.

Toz ve çevre kirliliğini azaltacak önlemler hızla hayata geçirilmelidir.

Trafik düzenlemeleri, özellikle okul bölgelerinde, öğrencilerin güvenliği gözetilerek ivedilikle yapılmalıdır.

Çalışma yapılan, bu nedenle trafiğe kapatılan yollardaki çalışma durumu bir plan dâhilinde yapılmalı ve önceden kamuoyuna ilan edilmeli.

Şehrimizde yaşanan bu sorunların devam etmesi özellikle öğrencilerimizde şehre karşı aidiyet duygusunu köreltmektedir.

Adıyaman Kent Konseyi olarak; çocuklarımızın geleceğini tehdit eden bu sorunların bir an önce giderilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz. Yeni eğitim-öğretim yılına sorunlarla değil, çözümlerle başlamak hepimizin ortak sorumluluğudur." dedi.