Ziyarette, Büyükşehir ve Lions Kulüpleri’nin deprem bölgelerinde yürüttüğü çalışmalar ve bundan sonraki süreçte hayata geçirilecek uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Ziyarette Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz ve Başkan Danışmanı Ertan Liman da yer aldı.

“Lions’un bölgede çok büyük bir gayretle çalıştığını bizzat gördüm”

Ziyarette konuşan Başkan Seçer, Büyükşehir’in deprem bölgelerinde yaptığı çalışmalarda Lions Kulüpleri’nin büyük katkıları olduğunu söyledi. Başkan Seçer, “Deprem öncesi de Lions Kulüpleri’yle sosyal sorumluluk projelerinde belediyemizin işbirliği oldu. Birçok konuda da ortak çalışmalarda uyumlu olduğumuzu söyleyebilirim. Çünkü hem belediyemizin hem Lions Kulüpleri’nin temel ilkeleri birbiriyle örtüşüyor. Biz belediye olarak bir işi yaparken en iyisini yapmaya gayret ederiz. Asla günü kurtarmak için değil, gerçekten olması gerektiği gibi yapan bir kurumuz. Lions Kulüpleri’nin çalışmaları da tam da bu anlayışla yapılıyor onun için ekibinizi kutluyorum. 6 Şubat’ta meydana gelen büyük felaket sonrasında Lions Kulüpleri’nin de bölgede çok büyük bir gayretle çalıştığını bizzat gördüm. Özellikle Hatay ve Adıyaman’da Mersin Büyükşehir Belediyemizin yaptığı çadırkent ve konteyner kent çalışmalarına katkılarını biliyorum ve sizlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bizim insanımız çok alicenap ve yardımseverdir”

Bu tip afet durumlarında ilk refleksin insanların günlük zaruri ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyleyen Başkan Seçer, bu konuda ülke genelinde yurttaşların büyük bir özveriyle deprem bölgelerine destek olmaya çalıştıklarını söyleyerek, “Mutlaka her ülkenin insanı çok değerlidir, ama bizim insanımız, milletimiz de çok alicenap ve yardımseverdir. Gördük ki ilk günden itibaren kamyonlar dolusu kendi bütçelerinden sağladıkları yardımları hiçbir organizasyona ihtiyaç duymadan o bölgelere taşıdılar” dedi.

Başkan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi gibi Lions Kulüpleri’nin de sadece bu tür yardımları değil, deprem bölgelerindeki insanların yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini vurguladı. Seçer, “Lions Kulüpleri’nin de bu hassasiyetini gördüm, gerçekten bu anlamda da kutluyorum. İşte böyle olağanüstü koşullarda bu tip ciddi yapılar iyi yetişmiş kadrolarla olaya müdahale ediyorlar. Gerçek anlamda insana dokunuyorlar. Onun için de bu kurumları önemsiyorum” ifadelerine yer verdi.

"Asıl işimiz bundan sonra başlıyor"

Deprem bölgelerindeki insanlara, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra psikolojik destek vermenin de son derece önemli olduğuna dikkat çeken Seçer, “Sadece ‘Çadırkent, konteyner kent getirdik, çadırı kurduk, konteyneri kurduk, suyunu verdik, yiyeceğini verdik’ deyip ayrılınmıyor. Onlarla arkadaş olmak ve onların bu travmatik durumunu atlatmasına yardımcı olmanın, en az onlara bir su götürme kadar önemli olduğunu düşünüyorum. Hem insani olarak hem inanç olarak en büyük hizmetin insanın kalbine dokunmak olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum” diye konuştu. Bölgelerdeki Lions Kulüpleri ekiplerinin Büyükşehir ekipleri gibi depremzede insanlara manevi anlamda da destek olduğunu gördüğünü söyleyen Başkan Seçer, “Onun için de bunun sürdürülmesini sizlerden diliyorum, bu işbirliğini de devam ettirme arzusu içerisindeyiz. Çünkü orada her şey bitmiş, tamam değil. Barınma, sağlık, giyecek, yiyecek tamam deyip gidemeyiz. Asıl işimiz bundan sonra başlıyor” dedi.

Sheehan: Konteyner ve çadır alanlarını da güvenli bir hale getirdiğiniz için teşekkür ederim

Uluslararası Lions Kulüpleri Başkanı Brian Sheehan, bir arada olmalarının kendileri için bir onur olduğunu ifade ederek, “Bu yılın başlarında Türkiye’deydik. Depremin yarattığı etkiler çok yürek burkucu. Elimizden geldiği kadar tüm yardımları yaptık. Lions Türkiye ve Lions dünya üyelerinin yaptığı tüm yardımlar için de çok gurur duyuyoruz. Uluslararası Lions Kulüpleri olarak size minnettarız ve Lions Türkiye ile birlikte çalıştığınız için teşekkür ederiz. Konteyner ve çadır alanlarını da güvenli bir hale getirdiğiniz için ve insanların gidip orada barınmalarını sağladığınız için teşekkür ederim” dedi.

“Toplumumuzu daha iyi bir hale getirmek için müşterek amaçlarımız var”

107 yıldır Uluslararası Lions Kulüpleri olarak hizmet ettiklerinden söz eden Sheehan, “Buradaki ekibimle de bir sloganımız var; ‘Birlikte yapabiliriz’ diye. Toplumumuzu daha iyi bir hale getirmek için müşterek amaçlarımız var. Tabi ki bu yıkıcı depremden sonra bu ortak amacı gerçekleştirmek çok daha önemli bir hale geldi. Her şeyi eski ve normal haline getirmek çok uzun zaman alacak. Lions Vakfı, Uluslararası Lions Kulübü ve Türkiye Lions Dernekleri olarak her zaman sizin yanınızda olacağımızdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.

Başkan Seçer’den deprem sonrası çalışmalar için işbirliği çağrısı

Deprem sonrası gerçekleştirilecek rehabilite çalışmalarının da görüşüldüğü ziyarette kadınların istihdam edilebilirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar, projeler, kadınların ve çocukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi, yaşam becerilerinin arıtılması ve toplumsal fayda üreten konumlarının güçlendirilmesiyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Deprem sonrası süreçte rehabilite çalışmalarına çok önem verdiklerini belirten Başkan Seçer, hem Mersin hem de deprem bölgelerinde bu alana yönelmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekerek, bu konuda her türlü işbirliğine açık olduklarını söyledi. Sheehan ise, deprem sonrası gençler, çocuklar ve kadınlara verilebilecek destekleri çok önemsediklerini söyledi. Bu anlamda hem yardım kampanyaları hem bağışlar yaptıklarını belirten Sheehan, Mersin Büyükşehir Belediyesi ile bu alanda yapılacak işbirliklerine de açık olduklarını kaydetti.



Kaynak : PHA