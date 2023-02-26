Adıyaman'da depremzedeleri ziyaret eden Başkan Seçer, depremin ilk anından itibaren deprem bölgelerini gezmeyi sürdürdüğünü belirterek, "Gerçekten yıkım, can kaybı ve mağduriyet çok büyük. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, kurum ve imkanı olan tüm insanlarla el birliğiyle bu yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek zorundayız. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız" dedi.

Adıyaman’ın ayağa kalkması için tüm imkanları seferber ettiklerine dikkat çeken Başkan Seçer, "Elimizin uzandığı her noktaya biz de diğer kurumlarımızla beraber, işbirliği içerisinde Adıyaman'ın ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için, her türlü gayreti göstereceğiz. Umut ediyorum, hep beraber bu yaraları saracağız. Yıkım büyük, acı büyük, kayıplar çok büyük Ama bunları zaman içerisinde hep beraber saracağız" ifadelerine yer verdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'ı ziyaret eden Başkan Seçer, her türlü iş işbirliğine hazır olduklarını kaydetti. Kılınç ise hizmetlerden dolayı Başkan Seçer'e teşekkür etti.

Adıyaman'daki ilçe ve belde belediye başkanları ile de toplantı gerçekleştiren Başkan Seçer, bölgede ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini ve Büyükşehir olarak her türlü işbirliğine açık olduklarını belirterek, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 23 belediye ile ortak olarak Adıyaman’da çalışacaklarını vurguladı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer, koordinasyonu Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne verilen Adıyaman’a giderek depremzedeleri ziyaret etti. Başkan Seçer, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyip personellerden bilgi aldı. Adıyaman ve bazı ilçe ile belde belediyelerinin başkanlarını ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini ileten Başkan Seçer, depremin yıkımının azaltılması için her türlü işbirliğine hazır olduklarını vurguladı.

Başkan Seçer ve eşi Meral Seçer’e ziyaretlerinde, CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Muğla Milletvekili Mürsel Alban ve il ile ilçe başkan ve yöneticileri de eşlik etti.

Ziyaretine, ilk olarak MESKİ’nin temiz içme suyuna kavuşturduğu Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde başlayan Başkan Seçer, burada Belediye Başkanı İskender Yıldırım ile bir araya geldi. Yıldırım'dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Seçer, ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundu. Buradan Harmanlı’ya geçen Başkan Seçer, Belediye Başkanı Ahmet Değirmenci'yle görüşerek, Adıyaman’ın yaralarının sarılması için el birliğiyle çalışacaklarını vurguladı. Başkan Seçer, daha sonra Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Beldesi’ne giderek Belde Belediye Başkanı Mahmut Alan ile birlikte incelemelerde bulundu.

“Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız”

Burada Mersin’de ikamet eden Adıyamanlı bir vatandaş, “Başkanım sizi burada görmek o kadar güzel ki, sağ olun” diyerek Başkan Seçer'e Mersin’in yanı sıra Adıyaman'da da yürüttüğü hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Çelikhan'da bir taziye evine giderek başsağlığı dileğinde de bulunan Başkan Seçer, “Depremin ilk anından itibaren Genel Başkanımızla tüm bölgeleri gezdim, gezmeye de devam ediyorum. Gerçekten yıkım, can kaybı ve mağduriyet çok büyük. Yerel yönetimler, merkezi hükümet, kurum ve imkanı olan tüm insanlarla el birliğiyle bu yaraları sarmak, insanların acısını dindirmek zorundayız. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bütün katkıları yapacağız” diye konuştu.

“10 ilimize koordinatör Büyükşehir Belediye Başkanları atandı”

Ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Adıyaman merkezde yapımını sürdürdüğü Konteyner Kenti ziyaret eden Başkan Seçer, çalışmaları yerinde inceledi. Burada açıklama yapan Seçer Adıyaman’ın koordinesinde Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yetkilendirildiğini belirterek, “İlk günün hengâmesi içerisinde bütün belediyelerimiz mümkün olan her noktaya ulaşmak için gayret sarf ettik. Daha ne yaptığımızı bilerek, daha kontrollü, daha efektif, depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek bu çalışmaları, devletin diğer kurumlarıyla beraber istişare halinde, işbirliği halinde yürütme gayreti içerisindeyiz” dedi.

“Vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir mini kent oluşturma gayreti içerisindeyiz”

Büyükşehir tarafından yapımı devam eden Konteyner Kent hakkında bilgiler veren Başkan Seçer, “Bu gördüğünüz alan 80 bin metrekare üzerine 670 konteynerdan oluşan sahra hastanesinin, okuma salonunun, kreşlerin, sosyal donatı alanlarının olduğu güzel bir çalışma. Burada bir Konteyner Kent oluşturuyoruz ama bunu yaparken de her türlü hassasiyeti gösteriyoruz. Her türlü ince hesaplamaları yapıyoruz. Çünkü burada insanlar uzun süre kalma durumunda olabilirler. Neticede kalıcı konutların yapılması mutlaka zaman alacak, süre alacak ve Adıyaman'da kış koşullarının çetin olduğu bir bölge iklimsel olarak. Dolayısıyla da burada vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacına cevap verebilecek bir mini kent oluşturma gayreti içerisindeyiz” ifadelerine yer verildi.

Başkan Seçer, çalışmalarda işbirliğinin önemine dikkat çekti

Çalışmaları yürütürken işbirliğinin son derece önem arz ettiğine işaret eden Başkan Seçer, “Önümüzün açılması, işlerimizin kolaylaştırılması son derece önemli. Yani bizim devletin diğer kurumlarıyla uyumlu bir şekilde çalışmamız, buradaki depremzede olacak bir durumdur. Bizim burada yapacağımız işlerin engellenmesi, onlara getireceğimiz hizmetin gecikmesi anlamına gelir. Umut ediyorum sadece Adıyaman'da değil, diğer bölgelerde de bu tip olaylarla belediyelerimiz karşılaşmaz” şeklinde konuştu.

"Adıyaman'ın ayağa kalkması için her türlü gayreti göstereceğiz"

Adıyaman’ın ayağa kalkması için tüm imkanları seferber ettiklerine dikkat çeken Başkan Seçer, “Elimizin uzandığı her noktaya biz de diğer kurumlarımızla beraber, işbirliği içerisinde Adıyaman'ın ayağa kalkması, hayatın normalleşmesi, vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için, her türlü gayreti göstereceğiz. Umut ediyorum, hep beraber bu yaraları saracağız. Yıkım büyük, acı büyük, kayıplar çok büyük Ama bunları zaman içerisinde hep beraber saracağız. Milletimiz de vatanımız da büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hepimize geçmiş olsun” ifadelerine yer verdi.

3 bin 500 kişilik konteyner kent kuruluyor

Büyükşehir Belediyesi, konteyner kent kurulumu için Lions ve Rotary Kulüpleri, belediyeler, kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde yapımını sürdürüyor. Vatandaşların barınma ihtiyacını karşılamak üzere toplam 3 bin 500 kişinin barınmasını sağlayacak olan konteyner kentin kısa sürede hazır hale getirilebilmesi için, personel yoğun şekilde çalışıyor. 670 konteynerin yer alacağı konteyner kentte; sahra hastanesi, spor alanları, çamaşırhane, yemekhane, mutfak, duş ve tuvalet alanı, kreş, okuma salonu, çocuk oyun alanları, basketbol sahası, yürüyüş yolları, kamelya alanı, mescit, açık otopark, market ve atık ayrıştırma alanı da olacak.

Çalışmalarının sadece Konteyner Kent ile sınırlı kalmadığını vurgulayan Başkan Seçer, özelikle Gölbaşı’nda önemli çalışmalara imza attıklarımı belirtti ve “Özellikle oranın altyapı, kanalizasyon, arıtma, içme suyu şebekesinde çok önemli sorunlar var. Biz orada yaklaşık bir hafta 10 günden beri de diğer belediyelerle beraber içmesuyu şebekesinin ayağa kaldırması için yoğun çaba sarf ediyoruz. Yine kanalizasyon sisteminde önemli sorunlar var. Arıtma sisteminde önemli sorunlar var. Harmanlı ve Yaylakonak’ta çok büyük tahribatlar var” dedi.

Başkan Kılınç'tan Başkan Seçer'e teşekkür

Konteyner Kent’teki incelmelerinin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ı da ziyaret eden Başkan Seçer, kendisine 'Geçmiş olsun' dileyerek kentteki son durum hakkında bilgi aldı. Bu tür afetlerde işbirliğinin önemine dikkat çeken Başkan Seçer, her türlü çağrıya cevap vereceklerini belirtti. Kılınç ise Adıyaman'da gerçekleştirdikleri çalışmalar dolayısıyla Başkan Seçer’e teşekkür etti.

Buradan Yaylakonak’a geçen Başkan Seçer, Yaylakonak Belediye Başkanı Abuzer Aydın ve vatandaşlarla bir araya geldi. Acıları sarmak için el birliğiyle çalıştıklarını ifade ederek, her türlü sıkıntılarında Büyükşehir’in kapısını çalabileceklerini belirtti.

“Bizim anlayışımıza uygun çalışmanız lazım”

Başkan Seçer, ziyaretleri sonrası Adıyaman ilçe ve belde belediye başkanları ile sorunları dinlediği ve çözüm önerileri paylaştığı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, amaçlarının, bölgelere ve çalışmalara proje, maddi ve manevi bazda katkı vermek olduğunu vurgulayan Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda 23 belediye ile ortak olarak Adıyaman’da çalışacaklarını vurguladı.

Toplantının ardından Başkan Seçer, Konteyner Kent yapımında çalışan Büyükşehir personellerini ziyaret ederek “kolay gelsin” dileğinde bulundu, işçilere emeklerinden dolayı teşekkür etti. Personellerle bir süre sohbet eden Seçer, çalışmalar hakkında da bilgi aldı.



Kaynak : PHA