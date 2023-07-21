Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, yerinde dönüşüm projesi kapsamında açıklanan hibe ve kredi desteğini değerlendirdi.

“Üyelerimiz hibe ve kredi rakamlarının artan maliyetler karşısında yetersiz kalacağını iletiyor”

Depremin açtığı yaranın daha hızlı toparlanabilmesi için açıklanan hibe ve kredi desteğinin her gün artan inşaat maliyetlerini karşılayabilir seviyede olması gerektiğine vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremle binlerce konut-iş yeri yıkıldı ve ağır hasarlı olduğu için yıkılacak. Yıkılan binaların yerinde dönüşümüyle ilgili geçtiğimiz günlerde yeni bir destek paketi açıklandı. Verilecek destek için teşekkür ediyoruz ancak paketin açıklandığı andan itibaren bizlere ulaşan üyelerimiz mevcut ekonomik koşullarda hibe ve kredi rakamlarının yetersiz kalacağını iletiyor. Her gün artan inşaat maliyetlerine karşı bu rakamlarla ev ve işyeri inşa etmenin mümkün olmayacağını ifade ediyorlar. Sadece son üç aya baktığımızda demir ve çimento başta olmak üzere birçok inşaat malzemesine yüzde 20 zam geldiğini görüyoruz. Akaryakıtın litre fiyatının artışıyla inşaat malzemesi zamlarının hızlanarak artacağı da ortada” dedi.

“Yüzde 60’ını devlet, yüzde 40’ını vatandaş formülü yerinde dönüşümde de uygulanmalı”

Hibe ve kredi desteği için TOKİ deprem konutları örneğini veren Başkan Sadıkoğlu, “Evini ve işyerini kaybetmiş vatandaşımız yerinde dönüşüm için alacağı hibe ve kredinin yanı sıra neredeyse bir o kadar daha paraya ihtiyaç duyacaktır. Böylesi bir konjonktürde vatandaşımızın bu yükün altından kalkabilmesi çok güç. TOKİ deprem konutları için hak sahipliği başvurusu yapan depremzedelere sunulan %60’ını devlet, %40’ını vatandaş ödeyecek formülünün yerinde dönüşümde de uygulanmasının daha kapsayıcı olacağını düşünüyoruz. Yerinde dönüşüm başladığında o günün maliyetleri ile yapılan hesaplamada ortaya çıkan rakamın %60’ı hibe, %40’ı da kredi şeklinde desteklenmesi daha faydalı olacaktır. Evi yıkılan vatandaşımız ile iş yeri yıkılmış sermayesi sıfıra düşmüş üyelerimizin bu yükün altında kalkabilmesi mümkün değildir. Üyelerimizden gelen bilgiler ve talepler ışığında hazırladığımız resmi yazımızı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na gönderdik. Konunun takipçisi olacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından; iki yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak evini kendisi yapmak isteyenler için daire başına 500 bin TL hibe, 800 bin liraya kadar kredi, kendi iş yerini yapmak isteyenlere de 250 bin TL hibe, 500 bin liraya kadar kredi desteği verileceği açıklanmıştı.



Kaynak : PHA