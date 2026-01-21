Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Suriye'nin Kamışlı kenti arasındaki sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Çeliker, açıklamasında Türk bayrağının milletin bağımsızlığının, şehitlerin emaneti olan vatanın ve devletin bölünmez bütünlüğünün sembolü olduğunu belirterek, bayrağa yönelik her saldırının Türk milletinin birliğine ve egemenliğine yönelik bir provokasyon olduğunu ifade ettiğini söyledi.

Söz konusu saldırının basit bir eylem olarak değerlendirilemeyeceğini dile getiren Çeliker, bu tür girişimlerin terör örgütlerinin ve uzantılarının Türkiye'ye yönelik tutumlarının bir yansıması olduğunu belirttiğini ifade etti. Çeliker, Türk bayrağına yönelik saldırıların devlet ve millet hedef alınarak verildiğini savunduğunu aktardı.

Türkiye genelinde geniş yankı uyandıran olayın toplumun farklı kesimlerinden tepkilerle karşılandığını kaydeden Çeliker, sanat, medya ve sivil toplum temsilcilerinin sosyal medya üzerinden ortaya koyduğu duruşun önemli olduğunu dile getirdiğini ifade etti.

Terör örgütlerinin amaçlarının korku oluşturmak, kaos üretmek ve toplumsal huzuru bozmak olduğunu belirten Murat Çeliker, 'Bu tür eylemlerle milletimizin birlik ve beraberliğini zedelemek isteyenler, tarih boyunca olduğu gibi bugün de emellerine ulaşamayacaktır. Türk milleti, teröre ve onun her türlü uzantısına karşı ortak bir duruş sergilemeye devam edecektir' şeklinde konuştu.

Açıklamasında yetkililere de çağrıda bulunan Murat Çeliker, saldırıyı gerçekleştirenler ile buna zemin hazırlayan kişi ve yapılar hakkında gerekli adımların atılmasını isteyerek, 'Bu alçak saldırının failleri ve destekçileri mutlaka tespit edilmeli, hukuk önünde en ağır şekilde hesap vermelidir. Türk bayrağına yapılan saldırılar cezasız kalamaz' dedi.

ADIYAMAN (PERRE) - Şeriban ÖZÇAKMAK

Kaynak : PERRE