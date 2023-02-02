Bu kuruluşun paraları üyelerin parası olduğunu ve kimsenin parası olmadığını ileri süren Teç-Sen Adıyaman Şube Başkan Mehmet Teker,"İlksan Eğitim çalışanlarından kesilen aidatlarla kurulan bir kuruluş, gelin bakın ki eğitim çalışanları, bu kurumdan kredi çekmek istediklerin de çok yüksek faizle kredi veriyorlar. Sözde öğretmenler ve eğitim çalışanları için kurulan yardım sandığıdır.? Buradan İlksan Genel Müdürüne sesleniyorum. Eğitim çalışanlarının aidatlar ile büyüyen, bu kuruluşu üyeler için faydalı ve doğru olanları yapın. Üyelere düşük faizle kredi vermenizi istiyoruz, önemli günlerde faizsiz kredi verin, sınıf öğretmeni iken branşa geçen öğretmenlerin kesilen paralarının yasal faiziyle iade edilmesi, üyeler emekli olunca çok düşük rakamlar alıyorlar bunun derhal düzenlenmesi gerekiyor. Bu kuruluşun paraları üyelerin paralarıdır. Kimsenin babasının parası değildir" dedi.