“Kötü atık kokusu binlerce vatandaşın sorunudur”

“Adıyaman OSB yönetimi kulak ver” diyerek sözlerine başlayan İYİ Parti Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Mehmet Murat Koca, “Bugün karlı bir kış günü Gülbeyaz konutları sitesi sakinleri, Adıyaman OSB’den yayılan kötü koku sebebiyle site önünde bir basın açıklaması yaptılar. Bizler de İYİ parti il ve ilçe yönetimleri olarak site sakinlerine destek amacıyla yanlarındaydık. OSB den yayılan kötü ve sağlığa zararlı koku sadece Gülbeyaz sitesinde oturan vatandaşlarımızı değil, aynı zamanda Altınşehir ve hemen yanı başında Karapınar mahallesinde ikamet eden binlerce vatandaşımızı da etkiliyor. Konu sadece bir kaç sitenin sorunu değil binlerce vatandaşımızın sorunudur” şeklinde konuştu.

“Sorun çözülene kadar takipçisi olacağız”

Yıllardır vatandaşların pencere ve kapıları açamadıklarını belirten ve bunun siyasi takipçisi olacaklarını sözlerine ekleyen Koca, “Bugüne kadar yetkili mercilere başvurmalarına rağmen site sakinleri, sorunlarının çözüme ulaştırılmadığını, sadece sözde kaldığını belirttiler. Bizler buradan ilin en yetkili mercilerine sesleniyoruz. Sorunun bir an önce giderilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını, koku yayan firmaların tespit edilerek arıtma cihazlarının ve alt yapılarının buna göre dizayn edilmesini bir kez daha talep ediyoruz. Bu işin takipçisi olacağımızı buradan tekrar beyan ediyoruz. Bu koku yıllar öncesinden beri hem Gülbeyaz konutlarını hem de Altınşehir ve Karapınar da yaşayan vatandaşlarımızı rahatsız eden bir sorun. Değerli vatandaşlarımız artık evlerinin kapı ve pencerelerini açamadıklarını, kapılarının önüne dahi çıkamadıklarını ifade ettiler. Bu karlı kış gününde vatandaşlarımız çocuklarıyla ve aileleriyle konunun çözümü için uğraş veriyorlar. Bizler de siyasiler olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağımızı ve sorun çözülene kadar takipçisi olacağımıza söz veriyoruz” ifadelerini kullandı.

