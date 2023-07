GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz’ı TBMM çalışma ofisinde kabul eden Tutdere gündeme ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Depremin ilk günlerinde Adıyaman’ın ihmal edildiğine dikkat Tutdere,"Arama kurtarma çalışmaları zamanında başlamadığı için binlerce vatandaşımızı tabiri yerindeyse inleye inleye kaybettik. Biz yalnız bırakıldık. Adıyaman halkı deprem zamanında başımıza bir şey gelirse hükümetimiz yanımızda diye bekliyordu. Fakat doğru dürüst bir düzenli hareket edilmediği için depremin neredeyse ilk haftası herhangi bir arama kurtarma yardımı olmadığı için enkazın içerisinde vatandaşlarımız nefessiz kalarak, enkazın altında can çekişerek, açlıktan ve susuzluktan yüzlerce vatandaşımızı kaybettik.

Bu yaz sıcağında çadırda yaşayan vatandaşlarımız var. Konteynerlerde yaşayan vatandaşlarımız var. Kentin yeniden imarı ve inşası konusunda ciddi adımlar atılması gerekiyor. Deprem öncesi hükümette ben her şeyi bilirim havası vardı. Fakat bunu deprem zamanı gördük. Burada parti fark etmeden hepimiz bir araya gelirsek birlik ve beraberlik içerisinde olursak kentin yeniden imarı ve inşası için gerekli adımların atılacağını düşünüyorum. En azından gelecek nesillere böylelikle daha güvenli ve huzurlu bir Adıyaman bırakabiliriz. Biz bu konuda hazırız. Üzerimize düşen her türlü şeyi yapabiliriz. Düşüne bilir misin Çevre ve Şehircilik bakanı depremde Adıyaman’ı unuttu. Yazışmalarında ve haber bültenlerinde... Liyakatsizliğin depremde ne kadar beceriksiz kaldığını test etmiş olduk. Yapılan eksiklerin ve hangi konularda yetersiz kaldığının raporudur bu. Sadece yandaş müteahhitler kazansın diye bu insanlara Adıyaman’ın bırakılmaması gerekmektedir. Bu konuda her türlü görevi ve elimizden ne geliyorsa yapacağız." dedi.

Kıymaz: Her zamankinden daha çok dayanışmaya ihtiyacımız var

GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz yeni dönemde tekrar seçilerek göreve seçilen CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak, gerçekleştirdiğine belirterek,"Biz GAP Gazeteciler Birliği olarak depremin yaralarının sarılması için camia olarak bölgede uyarıcı yayınlara önem veriyoruz. Burada iktidarı muhalefeti basını STK’sı her türlü çekişmeyi bir kenara bırakarak problemlerin çözümü yaraların sarılması için dayanışmaya ihtiyaç var"dedi.



Kaynak : PHA