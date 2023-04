Ziyarette konuşan Başkan Kırmızıtaş,"Yeniden Refah Partisi’ne, 14 Mayıs seçimleri için tüm siyasi partilere olduğu gibi sizlere de başarılar diliyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti daha önce şehir merkezinde farklı bir noktadaydı ancak depremden dolayı biz de muzdarip olduk ve cemiyetin olduğu binanın hasarlı olmasından dolayı buraya taşındık. Sizler de bizim ikinci ziyaretçimiz oldunuz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni muhtemelen hepiniz biliyorsunuz ama kısaca bilgi vermek gerekirse 1969 yılında kurulmuş hem Gaziantep’in hem de bölgenin önemli sivil toplum örgütlerinden birisi. 10 yıllık süreçte de yaptığı çalışmalarla hizmetleri ile Türkiye’de örnek gösterilen mesleki bir kuruluştur. Cemiyet olarakta tüm siyasi partilerin sesini duyurmaya çalıştık, aracılık etmeye çalıştık hiç birisine farklı bakmadık, herkese eşit mesafede durmaya çalıştık. Bu seçimde de öyleyiz tüm siyasi partilere kapımız sonuna kadar açık ve sesini duyurmak isteyen herkesin müracaat edeceği adres olmayı amaçlıyoruz."dedi.

Yılmaz: seçimden alnımızın akıyla zafer elde ederek çıkmak istiyoruz

Seçimlerden zaferle çıkmak istediklerini belirten Şükrü Yılmaz,"1976 Gaziantep doğumluyum. Kamu Yönetim bölümü mezunuyum. İşletme üzerine yüksek lisans yaptım. Mobil iletişim sektöründe faaliyet gösteren firmamızın yönetim kurulu üyesi yönetim kurulu başkanıyım. Refah Partisi’nin kurucular kurulu üyesiyim. Önceki dönem MKYK üyesiyim. Kuruluş sürecinde teşkilat başkan yardımcılığı yaptım. Bugün de partimizin 1. Sıra Milletvekili Adayıyım. Bizi bugün burada misafir eden aramızda değil ama başta kıymetli Cemiyet Başkanımız İbrahim Ay’a ve cemiyet üyelerine çok teşekkür ediyoruz ve selamlarımızı iletiyoruz. Şu an bir seçim sürecine girmiş bulunuyoruz, ülkemizin her yerini karış karış dolaşıyoruz. 2018 yılında kurmuş olduğumuz partimizi bütün illerde ve 900 üzerinde ilçemizde teşkilatlandırarak kurduk. Bunu yaparken de herhangi bir devlet yardım almadan tamamen kendi alnımızın akıyla alın teriyle bugünlere getirdik. 14 Mayıs seçiminde ilk sınavımızı vereceğiz, ilk seçimimiz olacak. Türkiye’nin en genç lideri Sayın Dr. Fatih Erbakan beyle beraber ülkemize çok daha iyi hizmetler yapmak için bu yola çıktık. Bundan dolayı da milletimizden destek bekliyoruz yine söylemiş olduğum gibi şehrimizi karış karış dolaşıyoruz. Teveccühleri çok fazla beklentimizin üzerinde açıkçası. İnsanımız gerçekten milli görüş hareketini Erbakan hocamızın günündeki o güzel günleri özlemiş. Bize düşen şey de bu etapta milletimizin teveccühüne karşılık verebilmek. İnşallah seçimde de en güzel sonuçları alıp, alnımızın akıyla zafer elde etmek istiyoruz.”dedi.

Özkaya: Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz

Herkesi kucaklayan, ayrıştırmayan bir görüşe sahip olduklarını belirten Nurettin Özkaya “ 1967 Gaziantep doğumluyum. Evliyim iki çocuğum var. Gaziantep Organize Sanayi’de iş insanıyım, sanayiciyim. Bu davaya 1990 yıllarında başlamıştım, devam ediyorum. Şu anda da bu çizgimi devam ettirmek istiyorum. Öncelikle İbrahim Ay kardeşimize geçmiş olsun, inşallah en yakın zamanda da aramızda görmek istiyoruz. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti 1969 yılında kuruldu dediniz dikkatimi şu çekti bizim de hamdolsun milli görüş 1969 yılında Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca tarafından başlatılmıştır. İnşallah önce bölgemizi sonra ülkemizi sonra da dünyayı adil düzene getireceğiz. Biz hiç kimseyi ötekileştirmiyoruz, ötekileştirmeyeceğiz de… Her zaman düşüncemiz devletimizin bütünlüğü ve bayrağımızın devamlı göklerde olmasıdır. Kamuoyunda bazı olumsuz şeyler algı yapılıyor ben o konuda da konuşmak istiyorum. 6284 dediğimiz olayda maalesef bizi yanlış anlatıyorlar. Bizler tamamen aile birliğinin korunması ve kurulmasının taraftarıyız. Yine islam tarafındayız, ülkemizin kalkınması tarafında çok fazla projelerimiz var. Şu anda 681 proje genel merkez tarafından hazır. Gerçekten meclise girdikten sonra “Hayra motor, Şerre fren” olmaya adayız. Genç bir başkanımız var Muhammet Âli Fatih Erbakan kardeşimiz, Genel Başkanımız gerçekten donanımlı ve şu anda inşallah mecliste en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Hedeflerimiz büyük inşallah gelecek yıllarda 2024’te belediye başkanlıkları var biz buralara da talibiz daha sonra 2028’de ülkenin gerek güçlendirilmiş parlamenter sistemle dönerse sayın başkanımızı Başbakan olarak görmek istiyoruz veya Cumhurbaşkanlığı sistemi şeklinde devam ederse de Cumhurbaşkanı olarak görmek istiyoruz.”Dedi.

İncetahtacı Alati: Kadının arkada, erkeğin önde olma düşüncesini savunmuyoruz

Milli görüşün davasının misyonu ve vizyonu olan bir parti olduğunu söyleyen Esra İncetahtacı Alati,"1978 Gaziantep doğumluyum. 2 çocuk annesiyim, lise mezunuyum. Şu an Eskişehir Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü 2.sınıf öğrencisiyim. Yeniden Refah Partisi 4. Sıra Milletvekili adayıyım. Milli görüş davası kurulduğu günden bu yana misyonu da vizyonu da belli olan bir partidir. Bizim misyonumuz Türkiye, vizyonumuz ise Türkiye’yi daha ileri seviyelere taşımaktır. Dolayısıyla bugün tekrar sahada olmamızın sebebi Türk milletinin bu vatan topraklarının buna yeniden ihtiyacı olduğunu hissetmemizdir. Milli görüş çizgisi hani sanılanın aksine sadece muhafazakar kesime yönelen bir parti değil Türklüğün ve Türkiye değerlerinin üste taşınmasını savunan bir partidir. 62 84’el ilgili olarak da ben bir kadın olarak şunu söylemek istiyorum ki; Milli görüş davası 1969’dan beri mevcut ve 1969 yılından beri de ailemde süregelen bir davadır. Biz de hiçbir zaman kadının bir adım arkada olması erkeğin bir adım önünde olması gibi bir düşünce olmaz. Bunu savunmuyoruz. Biz adil bir düşünceyi savunuyoruz. 62 84’te insan ile yapılmış bir kanun tasarısıdır. Elbetteki hatalar ve eksiklikler vardır, Türkiye’de yaşayan bu vatan topraklarına sahip çıkan herkesin de bu eksikleri gidermek için çalışması gerekmektedir. Amacımız da 62 84’te bulunan eksikliklerin hataya, iftiraya yol açabilecek durumların ortadan kaldırılmasıdır bu konuyu da bir kadın olarak vurgulamak istedim teşekkür ediyorum."dedi.

Yıldız: Kurulduğumuzdan beri her pazar seçim olacakmış gibi çalıştık

Her pazar seçim olacakmış gibi çalışma yaptıklarını belirten Sedat Yıldız,"1974 yılı Birecik doğumluyum. Evli 2 çocuk babasıyım. Ticaretle uğraşıyorum. 15 yaşından beri de Milli Görüş davası içerisindeyim. İlk olarak sandık müşahitliği yaparak başladım şimdilerde 47 yaşındayım ve Milli Görüş davasında her kademede yer aldım. Son olarak Gaziantep İl Başkanlığı görevi yaptım ve şu anda karşınızda bir Milletvekili Adayı olarak oturuyorum. 2018 yılında Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan Bey’in liderliğinde Yeniden Refah Partisi’ni Hacı Bayram Veli Camii avlusunda kurduk. O zamanlar bize siz parti kuramazsınız dediler, kurduk. Teşkilatlanamazsınız dediler altı ay gibi kısa bir sürede 81 ilde her ilçede teşkilatlarımızı kurduk. Kongre yapamazsınız çünkü arkanızda medya yok arkanızda holdingler yok patronlar yok dediler. Bizler Fatih Erbakan Genel Başkanımızın liderliğinde, inanmış kadrolarla yola çıktık. 2019 yılında Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yapılmamış büyük bir kalabalıkla kongre yaptık ama maalesef hiçbir medya hiçbir ulusal basın bizi göstermedi. Neden, çünkü 1996 yılında biz Refahyol Hükümetini kurduğumuz zaman aynı zihniyet, aynı medya, aynı holdingler bizi göstermemiş de ondan. 2019 yılında yaptığımız ilk kongrede yaklaşık 45 bin kişi ile kongremizi gerçekleştirdik ikinci kongremize elhamdülillah yine bu teşkilat bu azimli kadro aşk ve heyecan 2022 yılı 6 Kasım’da yine 65 bin kişiyle kongre yaptık. Kurulduğumuz günden beri her pazar seçim olacakmış gibi çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yapılacak seçimlerin ülkemize, vatanımıza, milletimize, hayırlar getirmesini temenni ediyorum ve her zaman dediğimiz gibi inşallah 15 Mayıs sabah Milli Görüş meclise girecek." Şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından partililer ve milletvekili adayları basın mensuplarının sorularını cevapladı.

"İttifak konusunda hiçbir zaman mahcup değiliz"

Yeniden Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Adayı Nurettin Özkaya ise,"İttifak konusunda hiçbir zaman mahcup değiliz. Anlımız açık, yüreğimiz rahat. Saadet Partisi’nde de arkadaşlarımız var. Tabiki bu kökün dalları olarak bakıyoruz. Orada görüştüğümüz abilerle de çoğu arkadaşlar Yeniden Refah Partisine oy verecekler. Bir kısmı da sandığa gitmeyecek, CHP’ye de oy vermeyecekler. Biz her zaman Necmettin Erbakan hocamızın da dediği gibi nezaket ve zerafetimizi hiçbir zaman bırakmayacağız ve hiç kimse hakkında da olumsuz konuşmamaya gayret göstereceğiz. Bu sebeple biz Saadet Partili arkadaşlarımız, abilerimiz hakkında da olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek istemiyoruz. Nezaket ve zerafet bizim önceliğimizdir." Şeklinde konuştu.

"Aile birlikteliği varsa başarı vardır"

Özkaya konuşmasının devamında, "Kamuoyunda en çok konuşulan konu İstanbul Sözleşmesi. Şu anda Genel Başkanımız net bir şekilde açıklıyor. Kamuoyuna yansıyan ile Yeniden Refah Partisi’nin düşüncesi örtüşmüyor. Çünkü biz bunları çok yaşadık. Bir miting alanında konuşulan bir şey aradan çekiliyor. Bu durumda da farklı anlamları doğurabiliyor. Aile birliği bizim için çok önemli. En küçük toplum Hayat Bilgisi dersinde öğreniriz ailedir. Aile birlikteliği varsa başarı vardır. Biz kanundaki bazı maddelerin ayıklanması taraftarıyız. Şu anda zaten 30 milyon kadın seçmen görülürken biz kadınların korunmaması diye bir şey düşünebilir miyiz? Bizimde annelerimiz var, kardeşlerimiz var. Yani olaya bakış açımız tamamen aile kavramında da tabi ki kadını korumaktır. Fakat içerisinde bunu yaparken LGBT’lileri kabul etmemiz toplumsal olarak mümkün değil. Eş cinselliği kabul etmemiz şu anda mümkün değil. Bir belediye başkanı Ekrem beye, eş cinselliği nasıl kabul ediyorsunuz diye soruyorlar. O ise normal, toplum buna alışacak, haklarını savunacak diyor. Bir Genel Başkan da biz gelir gelmez İstanbul Sözleşmesini kabul edeceğiz ve yürürlüğe sokacağız. Ama bunun içeriği nedir? İşte sayın Genel Başkanımızın söylemek istediği şey ise içerisindeki olumsuz şeyleri Türkiye toplumunun ailesine olan olumsuz şeyleri, yarın ki geleceğimizin oluşması için oradaki şeylere tamamen karşı çıkacağız" dedi.

"Her kadın ya da erkek günahsızdır diye bir durum söz konusu olamaz"

Her kadın masumdur diye bir genelleme söz konusu olmadığını aktaran Yeniden Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Adayı Esra İncetahtacı Alati,"İstanbul Sözleşmesi bizim için hiçbir şekilde kabul edilirliği olmayan bir durum. 6284 kanununda ise şöyle bir durum var. Beyan Esastır diyor. Türk Ceza yasamızda iftira var. İftirada cezaya götürür. Her kadın masumdur diye bir genellemede söz konusu değil. Hepimizin ahlakına kefil olduğumuz insanlar vardır ama iftira gibi bir duruma kefil olamıyoruz maalesef. 6284'de de bu konuda bir açıklık söz konusu. Yani dillendirilmeyen suçun, özelliklede şiddet. cinsel şiddet, fiziksel şiddet toplum baskısına, mahalle baskısına yol açar. Ayrıca bildiğimiz üzere bizde yargı süreci maalesef çok uzun. Yani karşı taraf bunun masumiyetini kanıtlayana kadar delil de olmadığı için toplum ve mahalle baskısına yol açacaktır. Bu durum erkek için de kadın içinde geçerlidir. Bu sebeple dillendirmek çok önemlidir. Bizimde 6284’de karşı çıktığımız madde dillendirilmedir. Bizim için her erkek ya da kadın günahsızdır diye bir durum söz konusu değildir, bizim için her çocuk günahsızdır. Kayıtsız şartsız korunması gerekir. Bir diğer durum ise boşanma sürecinde nafaka durumudur. Bu nafakanın sınırlandırılması gerekir. Bizler eşitlikten söz ediyoruz. 10 gün evli kalmış bir kadının 10 gün önce nasıl yaşıyorsa 10 gün sonrada hayatını devam ettirecek güçte olması gerekir. Yani bir kadın 10 gün evli kalıp ömrü boyunca nafaka aldığında erkeğin sonrasında evlendiği ailesine bakabilecek güçte olması gerek. Fakat 10 gün evli kalan kadın geçimini sağlayamıyorsa devlet ona iş imkanı ya da bir sosyal destek sağlasın. Bizim 6284 sayılı kanunda karşı çıktığımız konular bunlardır" dedi.

"Siyasette oyunun kuralını biz koyarsak ak parti ile de chp ile de ittifak yaparız"

Yeniden Refah Partisi Gaziantep İl Başkanı Sedat Yıldız, “Biz aldığımız bütün kararları teşkilatımızın en üst noktasından en alt noktasına kadar istişare yaparız. Güzel bir istişare sonucu Süper Lig kadrosu gibi 14 tane milletvekili adayı çıkardık. Ayrıca hiçbir siyasi parti içerisinde engelli bir milletvekili adayı yok. Biz bu 14 adayımızın içerisinde engelli bir arkadaşımızı da aday gösterdik. Bizim amacımız halka hizmet hakka hizmet anlayışı ile siyaset yaparsanız başarılı olursunuz. 14 Mayıs’ta biz çok iddialıyız. Hedefimiz 15 Mayıs’ta 14 vekilin hepsini çıkarmak. Biz din, ırk, mezhep ayırmıyoruz. Yeniden Refah Partisi muhafazakar bir parti ama bilim ve teknolojiyide önem veren bir parti. Batmakta olan titanic gemisine binmeyeceğiz gibi sözlerimiz var. Bunları inkar etmiyoruz. Biz bu cümleyi kurarken dedik ki biz milli görüşcüyüz, biz Erbakan hocanın talebeleriyiz. Siyasette oyunun kuralını biz koyarsak AK Parti ile de CHP ile de ittifak yaparız. Çünkü Erbakan hocamızın örnekleri var. Bülent Ecevit döneminde hükümet kuruldu. Biri sağ biri aşırı soldu. Ama birleştiler. Biz o dönem Ecevit bey ile koalisyon kurduk ama bu ülkenin yararına 70 tane fabrika hayata geçirdik. Önemli olan doğruya doğru yanlışa yanlış diyeceğiz. Doğruların yanında yanlışların da karşısında olacağız. Ve milli görüş 15 Mayıs’ta meclise girdiği zaman hayra motor şerre fren olacak. İttifak olduk diye susmayacağız doğrularına doğru yanlışlarına yanlış diyeceğiz" şeklinde konuştu.



