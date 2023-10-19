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Başkan Kılınç, mesajında şu ifadelere yer verdi: “1829’dan bu yana mevcudiyetini koruyan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır ve 19 Ekim 2015 tarihli genelge ile ‘Muhtarlar Günü’ olarak ilan edilmiştir. Muhtarlık, kültürümüzün ve toplumsal hayatımızın önemli oluşumlarından biridir. Halkımızın tercihi ve seçimle işbaşına gelmiş muhtarlarımız, memleketimiz için önemli bir görevi üstlenmektedirler. Vatandaşlarımızın taleplerini devlet kurumlarına iletmesinde köprü görevi üstlenen muhtarlarımız ile birlikte güzel kentimiz Adıyaman’ı eskisi gibi daha canlı ve daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Adıyaman’da görev yapmış olup ebediyete irtihal eden muhtarlarımıza Allah’tan rahmet, geçmişte muhtar olarak halkına hizmet etmiş olan muhtarlarımıza sağlık ve esenlik diliyorum. Halen aktif görevde bulunan değerli muhtarlarımıza yapmış oldukları hizmetlerde başarılar dileyerek ‘Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.” dedi.

Kaynak : PHA