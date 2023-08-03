Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da yaralanan vatandaşların hastanelerdeki tedavi süreçlerinin bitmesinin ardından fizik tedavi ve rehabilitasyon için Adıyaman Belediyesi Sağlıklı Yaşam ve Spor Kompleksi’ne gelen vatandaşlar ve aileleri Adıyaman Belediyesinin düzenlediği yemek programında Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ ın ev sahipliğinde, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’un katılımlarıyla bir araya geldiler. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç: “Binlerce insanın etkilendiği çok büyük bir afet yaşadık. Afet sonrası hastanede tedavisi biten vatandaşlar için Belediyemizin yüzme havuzunda antrenör hocalarımız eşliğinde fizik ve tedavi hizmeti vermekteyiz. Devletimiz ve belediyemiz tüm imkânlarıyla milletinin yanında. Yaşadığımız zor günleri hep birlikte elele vererek atlatacağız” dedi.

Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol: “6 Şubat tarihi milletimiz için kara bir gün olarak hafızalarımıza kazındı. Yaşadığımız büyük afetin ardından hızlı bir şekilde toparlanmak için hep birlikte çalışmalıyız. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a, yaralanan vatandaşlarımıza verdikleri hizmetlerden ve davetlerinden dolayı teşekkür ederim. Bu zor günleri hep beraber aşacağız” dedi.

Adıyaman Belediyesi’nin düzenlediği yemek programına katılan aileler ise verilen hizmetten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu imkânları sundukları için Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a ve emeği geçen herkese teşekkürlerini ilettiler.

Kaynak : PHA