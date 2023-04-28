Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç Belediyenin ek hizmet binasında bulunan Fen İşleri, Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlükleri ve Saha Amirliği birimlerinin yer aldığı binada daha iyi bir hizmet sunabilmek için incelemelerde bulundu.

Başkan Dr. Süleyman Kılınç ilimizde yaşanan felaketin ardından en hızlı bir şekilde toparlanıp koordine halinde gece gündüz çalışan ekiplerin taleplerini dinleyerek, değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Kılınç yaptığı değerlendirmede, “Şehirlerimizi el birliği ile eski güzel günlerine kavuşturmak için var gücümüzle çalışmak boynumuzun borcudur” dedi.

Kaynak : PHA