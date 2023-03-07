6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremden en çok etkilenen illerden bir tanesi olan Adıyaman’da evleri büyük hasar gören vatandaşlar, çeşitli kurum ve yardım kuruluşları tarafından şehir çeşitli noktalarında kurulan çadır ve konteynır kentlerde yaşamlarına devam ediyor.

Adıyamanlı hemşerilerini yaşadıkları bu zorlu süreçte bir an olsun yalnız bırakmayan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sık sık çadır ve konteynır kent ziyaretleri yaparak, vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor.

Son olarak; Trabzon Ortahisar Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesinde kurulan çadırları, Bahçelievler Mahallesi ile 2. Çevreyolu’nda bulunan çadırları, TPAO yanında kurulan askeri çadırları ve Koru Parkı yerleşkesinde bulunan 4 Nolu Çadırkenti ziyaret eden Başkan Kılınç, burada yaşayan hemşerilerinin sorun ve sıkıntılarını dinledi. Ziyaretlerle ilgili kısa bir değerlendirmede de bulunan Başkan Kılınç, “Yaşadığımız yüz yılın felaketinden dolayı evlerinden olan hemşerilerimizi barındıkları çadır ve konteynırlarda ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinlemeye devam ediyoruz. Allah’ın izniyle elbet bu zor günler geçecek ve sıkıntıların üstesinden el birliğiyle geleceğiz. Bunun için yaralarımızı birlikte sarıyoruz. Bu süreçte destek olan, katkı sunan herkese de ayrıca yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.