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ERTV’nin televizyon yayınının teknik alt yapı kabloları kesilerek yayın verilmesinin engellenmesi olayının takipçisi olacaklarını ifade eden Malatya ESOB Başkanı Şevket Keskin,"Malatya’mızın medya kuruluşlarından ERTV’nin televizyon yayınının teknik alt yapı kabloları kesilerek yayın verilmesinin engellenmesi olayını üzüntü ile öğrendim. Cesur yayın ve gazeteciliğin sorumluluğu içinde yayın yapan ERTV’ye yönelik bu girişimi kınıyorum, esnaf camiası olarak yanlarında olduğumuzu ifade ediyor, depremden sonra konteynerde zor şartlarda yayın yaptıklarına şahit olduğum ERTV ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Çökmüş bir şehirde zor şartlarda ve kısıtlı imkanlarda yayın ve gazetecilik yaparak bu kentin sesini duyurmaya çalışan Malatya’mızın tüm medya kuruluşlarının desteklenmesi gerektiği bir ortamda böylesine çirkin olay bizi derinden üzmüştür.

Olayın yakından takipçisi olacağız."dedi.



Kaynak : PHA