Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Adıyaman temaslarını değerlendiren ve merkez protokole ise tepki gösteren Saadet Partisi Adıyaman İl Başkanı Haşim Asnuk,"Adıyaman'a Bakan "Baktı" geçti" sözleriyle eleştirdi.

Bakan Özhaseki'nin gelişini "2026 değil-25'in sonu, iyi bir pazarlama taktiği" olarak nitelendiren Başkan Asnuk,"Bugün Adıyaman'a Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Özhaseki geldi. Bir şehre bakan gidince o şehirdeki yerel yöneticilerin iştahı kabarır biz şehrimize nasıl bir ayrıcalık sağlarızın derdine düşerler, bizimkiler aman bakan beye mahcup olmayalım, olmamış şeyleri nasıl olduralım, şirinlik yapalımın derdine düşerler. Depremin üzerinde yaklaşık 16 ay geçmesine rağmen hala insanlarımızın kalabileceği tamamlanmış konutlar maalesef yok. Başladıklarında 2023 ün sonunda evleri teslim edeceğiz diyen bakan veya iktidar şimdi 2025 yılının sonunu işaret ediyor. (2026 değil-25'in sonu, iyi bir pazarlama taktiği)"şeklinde eleştirdi.

İndere bölgesinde teslim edilen konutların bazılarının daha ince sıvası bile yapılmadığını ileri süren Asnuk, Bakan Özhaseki'ye madem 8 bin konutun teslim edilmişse neden ziyarete gitmediklerini sordu.

Bakan Özhaseki'nin konvoyunu eleştiren Başkan Asnuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Örenli bölgesinde teslim edilen konutlarda su sorunu peyzaj düzenlemesi vs yapılmadığından dolayı 20'ye yakın aile yerleşse de orada düzenli kalan aile sayısı bir elin parmaklarını geçmez onlar da mecburiyetten dolayı kalıyor. İndere bölgesinde ise güya teslim edilen konutların bazılarının daha ince sıvası bile yapılmamış.

Sorsan 8 bin konut teslim etmiş Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanı ve beraberindeki heyete sormazlar mı? Teslim ettiğiniz 8 bin civarı konut varken neden bir tanesini ziyarete gitmiyorsunuz da yerinde dönüşümle vatandaşın kendi yaptığı evi ziyarete gidiyorsunuz.

Muhtemelen bizim yerel yöneticilerimiz de teslim edilmeyen evleri gösterip bakanın canını sıkmama telaşı içinde.

Hasbelkader Kahta yolunda Bakan Bey'in uğurlanma konvoyu ile karşılaştım, elin cumhurbaşkanı görse kıskanırdı. Bir de bu 2025 in sonu son kararınız mı?"



Kaynak : PHA