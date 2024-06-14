Cumhurbaşkanı ile Görüşme

Mitingde konuşan Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeyi aktararak, "Geçen hafta Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmede, çiftçilerin fiyattan memnun olmadığını ilettim. Rize'de çaya verilen fiyat 17 lira, maliyetin 3 lira altında. Buğdaya verilen fiyat ise 9 lira 25 kuruş, ziraat odalarının hesapladığı maliyetin 2,5 lira altında. Çiftçiye bu hesap doğru gelmez. Bu borçlar ödenmez, bu iş böyle yapılmaz" dedi.

Taban Fiyatların Artırılması Gerekiyor

Özel, çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesi için taban fiyatların makul bir karla belirlenmesi gerektiğini belirterek, "Buğdayın gerçekten para kazandırması, çocukları okutması, karınları doyurması, borçları ödemesi için fiyatın 15 lira olması lazım. Türkiye, kişi başı yıllık ekmek tüketiminde 200 kilo ile dünya birincisi. Bu, alışkanlıklarımız ve yoksulluğumuzun bir göstergesi. Ekmek fiyatları Türkiye'nin en önemli meselelerinden biridir" diye konuştu.

Çiftçilerin Durumu

Çiftçilerin durumuna dikkat çeken Özel, "Nüfusumuz 20 milyon arttı ama yarım milyon çiftçi kayboldu. Tarım yapılan 25 milyon hektar alan artık ekilemez hale geldi. Çiftçilerin bankalara borcu bir yılda yüzde 88 arttı, toplamda 670 milyar lira borç var. Ortalama çiftçi yaşı 58, gençler tarımdan uzaklaşıyor. Gençler büyükşehirlere gidiyor, fabrikalarda çalışmak, iş bulmak için çabalıyor. Bu durumu değiştirmek için mücadele edeceğiz" dedi.

Çiftçiler İçin Mücadele

Özel, çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Sesinizi duyurmaya ve sonuna kadar sizin için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinizi saygı ile selamlıyorum" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak : PHA