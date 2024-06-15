Birlik ve beraberlik mesajı veren Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç,"Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışmanın en güçlü şekilde tezahür ettiği bir Kurban Bayramına daha erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kurban Bayramı; kimsesizlerin kimsesi olmak, kardeşlik bağlarımızı güçlendirmek, paylaşma ve dayanışma hasletleriyle yüzlere tebessüm olmak adına son derece kıymetli bir zaman dilimidir. Böylesine kıymetli bir zaman dilimini fırsat bilerek bu güzel hasletleri en güzel şekilde yaşamayı, hanelerimizin bayram sevinci ve bereketiyle kuşanmasını Yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Yüreklerimizi kanatan İsrail zulmü altındaki Filistinli kardeşlerimiz için adaletin ve barışın hâkim olmasını, yaşanan acıların bir an önce son bulmasını diliyor, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum."dedi.

Bayram boyunca yapılan hizmetlere değinen Başkan Hallaç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kahta Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat ve huzurlu bir bayram geçirmeleri adına bayram öncesi gerekli çalışmalarımızı gerçekleştirdiğimiz gibi bayram süresince de nöbetçi ekiplerimizle 7/24 sizlerin huzuru için görev başında olacağız. Şehir içi toplu taşıma araçlarımız bayram boyunca ücretsiz hizmet verecektir. Bu vesileyle değerli hemşehrilerim başta olmak üzere milletimizin ve İslam aleminin Kurban Bayramını tebrik ediyor, insanlık için barış, huzur ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum."



Kaynak : PHA