Atanamayan Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Mustafa Gündeşli, Cumhurbaşkanına çağrıda bulunarak, uzman çavuşların kazandıkları hakları olan kamu kurum ve kuruluşlarına memur olarak atanabilmelerini talep etti. Gündeşli, "Eski uzman çavuşlar ve aileleri bir bayrama daha boynu bükük girmek istemiyor. Devlet eliyle adaletli bir şekilde atamalarının yapılmasını bekliyor" dedi.

Gündeşli, vatanı korumak adına zor şartlarda görev yapan uzman çavuşların yaşadığı zorlukları hatırlatarak, şunları söyledi: "Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış uzman çavuşlar, 2016 yılından önce en az 2 yıl görev yaptıktan sonra memuriyet hakkı kazanmaktaydı. 2016 yılından sonra ise bu süre 7 yıla çıkarılmıştır. Ancak, 657 sayılı Devlet Personel Kanunu'nun 54. maddesi gereğince en az 1, en fazla 2 yıl görev yapan bütün devlet memurları asaleti tasdik edilmiş sayılmaktadır. 2 yıl üstü görev yapmış eski uzman çavuşlar asaleti tasdik edilmiş memurlar olduğundan, sürenin 7 yıla çıkarılması eşitlik ilkesine aykırıdır."

Gündeşli, kanunun yetersizliği ve kurum amirlerinin inisiyatifine bırakılmasının, binlerce eski uzman çavuşun kapı kapı dolaşmasına sebep olduğunu vurguladı. Uzun süredir meclis çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirten Gündeşli, birçok görüşme yaptıklarını ve bu sorunun bir devlet meselesi ve vefa borcu olduğunu ifade etti. Ancak, sayısız kanun teklifi, meclis araştırması, soru önergesi ve konuşmalara rağmen adım atılmadığını söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının atanma taleplerine olumsuz yanıt verdiğini belirten Gündeşli, "Binlerce profesyonel eski uzman çavuş, yıllarca askerlik mesleği yaptığından dolayı sivil hayatta işsiz kalmış ve kaderlerine terk edilmiştir. Aynı kanuna tabi referansı olan farklı biri için hiçbir mazeret olmadan atama yapılmaktadır. Kanun referansla çalışır hale gelmiştir" dedi.

Gündeşli, yıllarca zor şartlarda vatanı korumak için "AİLE" terimini bile tam yaşayamadıklarını belirterek, "Bayram bizler için sevinç değil; boğazda düğüm, gözde yaş, içimizde burukluktur. Evlerinden, yurtlarından ayrı, kefeni cebinde, görevi hala yüreğinde olan bu yiğitler atama müjdesi bekliyor" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Gündeşli devletin askerine sahip çıkma geleneğine atıfta bulunarak, "Devletimizden beklentimiz, şartsız, referansız adaletli bir şekilde genel atama yapılmasıdır" dedi.

Kaynak : PHA