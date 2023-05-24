“Bir kişi birden fazla oy kullandı, kimlik tespiti yapılmadı”

CHP Kahta İlçe Başkanlığı tarafından Sincik ilçesinin bağlı bulunduğu yargı çevresi olan Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, 14 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve 28’nci dönem Milletvekilliği seçimlerinde Adıyaman’ın Sincik ilçesinde bazı sandıklarda Sandık Başkanları tarafından bir kişinin birden fazla oy kullanmak suretiyle oy kullanmaya gelmeyen vatandaşların yerine usulsüz şekilde oy kullandırıldığı ve imza aldığının, ayrıca kimlik tespiti yapılmadan kimliği olmayan kişilere oy kullandırıldığının tespit edildiği öne sürüldü. Kahta İlçe Başkanlığı tarafından yapılan suç duyurusunda öne sürülen iddiaların imza örneklerinin adli tıp tarafından karşılaştırılması neticesinde kesinlik kazanacağı ifade edildi.

“Sandık başkanları usulsüzlüğe göz yumdu”

Sandık Başkanları tarafından bu usulsüzlüğe bile isteye göz yumulduğunu ileri süren CHP Kahta İlçe Başkanı Neşet Gül, yapılan hukuksuzluğu görmezden gelen, yasaya aykırı davranan kamu görevlileri ve başkalarının yerine oy kullanan şüpheliler hakkında da suç duyurusunda bulundu. Başkan Gül, Kahta Cumhuriyet Başsavcılığına sunmuş olduğu dilekçesinde, “Yapılan bu hukuksuzluğu görmezden gelen, yasaya aykırı davranan kamu görevlileri ve başkalarının yerine oy kullanan şüpheliler hakkında gerekli işlemlerin derhal yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

"Sandık başkanları ve başkalarının yerine oy kullananlar hakkında kamu davası açılmasını talep ettiler"

Usulsüz oy kullanma işlemlerinin gerçekleştirildiği ileri sürülen Sincik ilçesindeki 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1030, 1034, 1022, 1046, 1021, 1035, 1040, 1042 nolu sandıklarda görevli tüm memurlar hakkında suç duyurusunda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi Kahta İlçe Başkanı Neşet Gül ayrıca tüm ıslak tutanakların ve ıslak imzalı imza sirkülerinin celp edilerek Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesini, görevliler ve başkalarının yerine oy kullananlar hakkında kamu davası açılmasını talep etti.



Kaynak : PHA