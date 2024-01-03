Tahmini Okuma Süresi: dakika

İktidarın enflasyonu düşürecek herhangi bir gerçekçi hatta samimi bir adım atmadığını belirten Başkan Doğan:" İktidar enflasyonu düşürmek istese idi zaten yeni yılda herhangi bir zam girişiminde de bulunmazdı" dedi.

Yeni yılla birlikte köprü ve otoyol geçişlerine, sigaraya ve özellikle asgari ücretlinin bile ödediği vergiler dahil daha birçok ürüne zam geldi. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Doğan, iktidarın halkın gözünü boyamaya çalıştığını ifade ederek:" AKP iktidara geldiğinden bu yana ekonomiyi düzelteceğiz nâraları atıyor fakat ekonomiyi düzeltmek gibi bir hedefleri zaten hiçbir zaman da olmadı, onlar sadece patronların partisi olup kendi talancı işinsanlarının ya vergi borçlarını sildiler ya da rant sağlamalarına fırsat verdiler. Şayet gerçekten de böyle bir gayeleri olsaydı asgari ücrete yeni zam gelmişken halkın yeni yıla zamlı fiyatlarla girmelerine izin vermezlerdi. Asgari ücrete zam gelir gelmez kendi üretmeleri üç harfli zincir marketleri hiç zaman kaybetmeden etiket değiştirdi. Halk zincir marketlere öfkelenirken iktidar da zam üstüne zam yaptı. Hepsi iş birliği içerisinde. Hepsinin tek gayesi kendi ceplerini doldurmak. Halk yeni yıla girmeye korkar oldu, halk zamlı maaş almaya da korkar oldu. Çünkü halkın alım gücü artık eski yıllara göre çok daha fazla düşük ve bu ekonomi çarkı kumpası düzelmedikçe halkımız sefaletten asla kurtulamayacak. Meselenin zamlı maaş değil, belirleyici olan tek ekonomik parametrenin alım gücü olduğunu da halkımız çok iyi biliyor. Fakat yandaş partisi Akp, halkı zam haberlerine boğmaya devam ediyor. İktidar sahipleri yirmi milyondan fazla yoksulluk sınırında yaşayan halkımızı hala utanmadan kandırıyor. Halkın ağızına bir parmak bal çalıp, sonra da misliyle geri alıyor ve yandaşlarını zengin etmeye devam ediyor " dedi.



Kaynak : PHA