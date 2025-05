“Gezi, bu ülkenin susmayan vicdanıdır. Gençlerin, emekçilerin, kadınların ve yurttaşların eşit, özgür ve adil bir Türkiye hayalidir,” diyen Doğan, 2013’te başlayan direnişin bugün hâlâ milyonların yüreğinde yankılandığını vurguladı.



Açıklamasında, “İktidarın otoriterleştiği, adaletin zedelendiği, halkın sesi kısıldığı her dönemde, Gezi ruhu yeniden doğar. Çünkü Gezi, umutsuzluğa karşı halkın en güçlü yanıtıdır,” ifadelerine yer veren Doğan, anayasal protesto hakkının baskıyla engellenmesini de sert sözlerle eleştirdi.



Gezi sürecinde hayatını kaybeden gençleri saygıyla andığını belirten Doğan, şu mesajı verdi: “Bizler, Gezi’nin yarım kalan sözüyüz. O söz; adalettir, özgürlüktür, laikliktir, kardeşliktir. Bu mücadeleyi her koşulda, her yerde kararlılıkla sürdüreceğiz.”



“Adıyaman’dan İstanbul’a, bu ülkenin her karış toprağında Gezi’nin umudu, dimdik ayaktadır” diyen Engin Doğan, açıklamasını “Gezi’yi değil, karanlığı sorgulayın. Çünkü Gezi, halktır; halk ise asla yenilmez” sözleriyle tamamladı.