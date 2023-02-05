“Gerekmedikçe trafiğe çıkmayın”

Bölgede etkili olan kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri vatandaşların ulaşımda sorunlarla karşılaşmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman’ın Besni ilçesinde yoğun kar yağışının olması nedeniyle belediye ekipleri yollardan karları temizlemeyi sürdürüyor. Sabah saatlerinde de ilçede etkisini yeniden arttıran kar yağışı nedeniyle Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre’de vatandaşlara uyarı mesajı yayımladı.

Başkan Emre vatandaşlara, “Kıymetli hemşerilerimiz; İlçemizde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile yollarda oluşabilecek aksaklıklar için ekiplerimiz aktif olarak sahada olacak. Bu zorlu hava koşulları içinde lütfen gerekmedikçe trafiğe çıkmayalım, aksi durumda araçlarımıza kış lastiği ve zincir takalım” sözleriyle seslendi.