Tahmini Okuma Süresi: dakika

Esnafları işyerlerinde ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinleyerek, sorunların çözümü noktasında önemli rol oynayan istişarenin önemine vurgu yapan Başkan Emre, "Şehrimizin yeniden inşası için esnaf ve vatandaşlarımızın önerilerini dikkate alarak hizmetlerimizi gerçekleştiriyoruz"dedi.

"İstişare ile hareket ediyoruz"

Esnafa bereketli kazançlar dileyen Başkan Emre, ilçenin gelişmesinde önemli rol oynayan esnaf ve vatandaşlarla yapılan istişarenin önemine değinerek,"göreve geldiğimiz günden itibaren esnaflarımızı ziyaret ederek, onların öneri, talep ve istekleri doğrultusunda hizmetlerimizi istişarelerde bulunarak hayata geçirdik. Şehrimizin ekonomisinin bel kemiği olan esnafımız bizim için çok değerli.

Özellikle pandemi sürecinde ekonomik anlamda en çok etkilenen kesimin başında yer alan esnafımıza imkânlarımız ölçüsünde destek sağladık, ardından gelen deprem felaketi ile daha da zor duruma düşen esnaflarımız için kolaylıklar sağlamak adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada esnafımızın yanında olmaya devam edecek, onların öneri ve taleplerini her daim dikkate alacağız." Şeklinde konuştu.

"100’e yakın projeyi hayata geçirdik"

Deprem felaketi öncesi ve sonrasında daha yaşanabilir bir Besni için gayret ve azimle çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Emre," 2019 seçimlerinde, seçim vaatlerimizin bulunduğu kitapçıkta 41 projemiz vardı. Bu projelerimizde en çok önem verdiğimiz konu ilçemizi her anlamda kalkındırabilmek ve ekonomik güç kazanmasını sağlamaktı. Bu bağlamda önem ve imkan derecesine göre hareket ederek, daha önce yüklü elektrik faturası ile içme suyu sağlıyorduk. Yaklaşık 40 yıllık bir sürecin ardından ilçemize cazibe ile getirdiğimiz Erkenek içme suyu ile bu yük en asgariye indirildi. Şehrimizin ekonomisine can katma ve istihdam alanı oluşturma gayreti ile hayata geçirdiğimiz halı kursları, tekstil atölyesi, tekstil kent ve en son yapımını tamamladığımız dünyaca ünlü Besni üzümümüzü direk Besni’den paketlenmesini sağlayacak, bunun yanı sıra salamura yapabileceğimiz fabrikamızla ilçemize ekonomik kazanımlar sağladık. Bu projelerle birlikte sosyal alanda, istihdam alanında, eğitim alanında ve belediye hizmetleri anlamında Allah’ın Lütfu ve Keremi ile 100’e yakın projeyi hayata geçirdik. Allah’ın izni ile sırada bekleyen projelerimizi de hayata geçirerek, şehrimizi yeniden ayağa kaldıracağız."dedi.



Kaynak : PHA