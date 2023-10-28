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Başkan Doğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, millet olarak istiklalimiz ve istikbalimiz için verdiğimiz büyük mücadele olan Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından şanlı tarihimizin önemli bir dönüm noktasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “'Türk milletinin tabiat ve adetlerine en uygun idare' olarak tanımladığı, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz.

Esarete ve dayatmalara rıza göstermeyen Türk Milleti, istiklaline ve istikbaline kastedenlere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı’nın ardından 29 Ekim 1923’te “Egemenlik Kayıtsız, Şartsız Milletindir.” ilkesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Türk milleti adına millet egemenliğine dayalı Cumhuriyeti ilan etmiştir. Cumhuriyet, her türlü zorluk ve yokluğa rağmen, Milletimizin özünde var olan birlik ve beraberliğin, bağımsızlık ve hürriyet aşkının, muasır medeniyet seviyesine erişmiş güçlü bir Türkiye kurma azim ve kararlılığının gurur verici eseridir.

Cumhuriyetimiz din, dil, ırk, mezhep ve meşrep ayrılığı gözetmeksizin bir araya gelerek birlik ve beraberlik yolunu göstermiştir. Kadınıyla erkeğiyle bu birlik ve beraberlik dün olduğu gibi bugün de heyecanını korumakta ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlamaktadır.Hiç şüphe yok ki, istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü Cumhuriyetimizi korumak, ecdadımızın mirasına sahip çıkmak onu gelecek nesillere aktarmak için milletimizin her bir ferdi, bugün de aynı ruh ve kararlılığa, aynı özveriye sahiptir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete göç etmiş şehit ve gazilerimize yüce Allah’tan rahmet diliyor, hayatta olan tüm gazilerimizi sağlık ve esenlikler diliyorum. Tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramını kutluyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.



Kaynak : PHA