AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada10 Ocak gününün, esasen Türkiye’de basın sektöründe verilen bir hak mücadelesini sembolize ettiğini belirtti.

Mesajında Başkan Dağtekin ,"Basın emekçilerinin bundan 62 yıl önce gerçekleştirdikleri mücadelenin sonucunda ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ diye ifade ettiğimiz çok özel bir zaman dilimi oluşmuştur. Dolayısıyla 10 Ocak; basın çalışanlarının fedakârlık ve azmi, yanı sıra hak ve haklılık mücadelesinin bir neticesidir" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin gösterdiği emek, fedakârlık, özveri ve gayretin sadece 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde hatırlanmayacak kadar özel bir meslek olduğunu dile ifade eden Dağtekin ,"Bir gazeteci tarafından kaleme alınan herhangi bir haber ve yorumda, bir fotoğraf karesi ya da bir görüntüde yahut radyo frekanslarından yankılanan seslerde emek, çaba, amaç vardır, hedef vardır. Tüm bu gayretlerin tamamı kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve toplumun bilgi edinme ihtiyacının giderilmesi içindir" diye konuştu.

"Gazetecileri halkımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak kabul ediyoruz"

Adıyaman'daki yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığının Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri için dahi örnek gösterilebilecek düzey ve nitelikte olduğunu aktaran Başkan Dağtekin, mesajının devamını şöyle sürdürdü:

"Adıyaman’daki yazılı, görsel, işitsel ve internet yayıncılığının Türkiye’nin en gelişmiş şehirleri için dahi örnek gösterilebilecek düzey ve niteliktedir. Öğretmenlik mesleğinden, Memur-Sen Kurucu Başkanlığına, MÜSİAD Kurucu Başkanlığından AK Parti İl Başkalığına kadar geçen süre zarfında, Adıyaman’daki en yakın yol arkadaşları arasında gazetecilerimiz bulunmuştur. Adıyaman basını, şehrin dünü ve bugününü çok iyi bilen, ihtiyaçlarına vakıf ve şehrin hafızası durumundaki birbirinden kıymetli meslek mensuplarından oluşuyor. Fikri takip noktasında da gereken hassasiyeti göstererek ele aldıkları konuları enine boyuna gündeme getirerek şehrimiz için her güzel projede ön ayak oluyorlar. Dolayısıyla bizler Adıyaman basınının eleştirileri, yaklaşımları, öngörüleri, önerileri ve tavsiyeleriyle yolumuzu aydınlatıyoruz. Gazetecileri halkımızla aramızda bir köprü, bir bağ ve yol olarak kabul ediyoruz. Dolayısıyla dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da sorumluluğunun farkında olan, objektif, meslek ilkelerine bağlılığı ve saygısı tartışma konusu dahi edilemeyecek olan gazetecilerimizle birlikte Adıyaman’a hizmet etmeye devam edeceğiz. Dün olduğu gibi, Adıyaman basını bugün de şehrin menfaatleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürmekte ve sadece kamu hizmeti değil, aynı zamanda gönül hizmeti de vermektedir. Bu manada Adıyaman’da görev yapan yerel ve yaygın tüm basın kuruluşlarında görev yapan gazeteci kardeşlerimize şükran borcumuz vardır, minnet borcumuz vardır. Bu duygu ve düşüncelerle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde bu mesleğe gönül vermiş tüm gazetecileri kutluyor, çalışmalarında sonsuz başarılar diliyorum"

