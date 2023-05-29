Başkan Ceylan:" Bu seçimin kaybedeni yok. 85 milyon vatandaşımızla birlikte yola devam edeceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimi resmi sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52.14 ile yeniden cumhurbaşkanı seçildi. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 47.86 aldı. Seçimlere ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Ceylan yaptığı konuşmada vatandaşlara seslenerek şunları söyledi:" Türkiye kendine yakışır bir şekilde sandığa gitti ve sorunsuz bir seçimin sonuna daha geldik. Her zaman dediğimiz gibi bu seçimin kaybedeni yok. 85 milyonun kazandığı çok şey var. Türkiye Yüzyılı başlıyor. Bizlere düşen görevde çok çalışarak ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine çıkartmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı kutluyorum. Seçim sonucu hepimize, vatanımıza, milletimize hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.



Kaynak : PHA