Adıyaman Basın Kartı Sahipleri Derneği Başkanı Murat Çeliker, Adıyaman'ın il oluşunun 71. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Adıyaman'ın tarih boyunca önemli bir kültürel ve toplumsal mirasa sahip olduğunun altını çizen Başkan Çeliker, il oluşun yalnızca idari bir karar değil, şehrin kendi kimliğini bulma yolunda atılmış en önemli adımlardan biri olduğunu söyledi.

Depremin yaralarını büyük bir kararlılıkla sardıklarını vurgulayan Başkan Çeliker, şehirde inşa çalışmalarının hızla sürdüğünü dile getirdi. Konutların yükseldiğini, ticari hayatın canlandığını ve sosyal yaşamın yeniden hareketlendiğini belirten Çeliker, Adıyaman'ın tüm zorluklara rağmen geleceğe umutla baktığını kaydetti.

Basın camiasının da bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendiğini dile getiren Başkan Çeliker, 'Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkış sürecini doğru, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla takip etmek ve kamuoyuna aktarmak bizim görevimizdir' dedi.

Şehrin dayanışma ruhuyla yeniden inşa edildiğini söyleyen Başkan Çeliker, açıklamasının sonunda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri de unutmadı.

Başkan Çeliker, mesajını şu sözlerle tamamladı:

'Adıyaman'ın yeniden ayağa kalkması için emek veren herkese teşekkür ediyor, 6 Şubat depremlerinde kaybettiğimiz tüm canlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum.'

Kaynak : PERRE