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TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yaptığı açıklamada Tarım Sigortaları (TARSİM) tarafından 2024 yılında prim tarife fiyatlarında yapılan indirimler ile sigorta teminatlarının kapsamında genişletmeye gidilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek “ Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından 2024 Yılında Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar" Resmi Gazetede yayımlanarak 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. 2024 yılı için primlerdeki indirim ve sigorta kapsamının genişletilmesi sektörümüz adına memnuniyet verici olmuştur. Geçtiğimiz aylarda TARSİM Genel Müdürü Sayın Bekir Engürülü’nün Merkez Birliğimize yapmış olduğu ziyaretinde sektörümüzle alakalı bazı önerilerimizi istişare ederek değerlendirmiştik. Önerilerimizin dikkate alınarak Cumhurbaşkanlığı kararıyla yayımlanmış olması nedeniyle memnuniyet duyuyor bu manada kendisine teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı’ya karardan dolayı sektörümüz adına şükranlarımızı sunuyoruz “ dedi.

Yetiştiricilerin indirimli TARSİM primlerinden faydalanması için hayvanlarına hayat sigortası yaptırma çağrısında bulunan Genel Başkan Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“ 2024 yılında büyükbaş ve küçükbaş hayvan hayat sigortaları için Yetiştirici Birlikleri kanalıyla toplu şekilde poliçe düzenlenmesi halinde, hayvan sayılarına göre değişmekle beraber, yüzde 10 ile yüzde 50 oranında prim indirimine gidilmesi yetiştiriciler adına avantajlı bir durum oluşturmuştur. Diğer taraftan küçükbaş hayvan hayat sigortalarında geniş kapsamlı tarife fiyatlarında yüzde 5 prim indirimi yapılırken, poliçe düzenlenmesi esnasında sigortalanabilir küçükbaş hayvan sayısı 1 ile 100 baş aralığında olan işletmelere yönelik poliçe primi üzerinden yüzde 15 prim indirimi uygulanacak olması ve ayrıca küçükbaş hayvan hayat sigortalarında daha önce ek teminat olarak poliçeye dâhil edilen şap hastalığının geniş kapsamlı tarifeye standart olarak dâhil edilmiş olmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Tüm yetiştiricilerimizi bu imkânlardan yararlanmaya ve çeşitli doğa olayları ve risklerden dolayı büyük mağduriyetler yaşanmaması için hayvanlarına hayat sigortası yaptırmaya davet ediyoruz. ”

Genel Başkan Çelik, tüm sigorta branşlarında, sözleşmeli üretim yapan üretici ve yetiştiricilere yüzde 5, kadın çiftçilere yüzde 10, 40 yaş altı çiftçilere yüzde 5, engelli çiftçilere yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5 prim indirimi uygulanmasına devam edileceğini kaydetti.



Kaynak : PHA