"Gücümüz teşkilatımız, birlik ve beraberliğimizdir"

Her zaman yanlarında olan üyelikleri ile bu başarıya imza attıkların söyleyen Sağlık-Sen Adıyaman Şube Başkanı Yakub Çelik,"Adıyaman'da yetki yine emin ellerde 2023 Mayıs Ayı İtibariyle Sağlık-Sen Adıyaman Şubemiz 3157 üye sayısı ile; İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğü, Adıyaman Üniversitesi ve bunlara bağlı bütün kuruluş ve Hastanelerde açık ara farkla yetkiyi perçinlemiştir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın haklı mücadelesini sürdürmede en ufak bir tereddüt yaşamadan ilgili platformlarda en net şekilde eleştirilerimizi dile getirerek, bizlere vermiş olduğunuz emanet şuuruyla sahiplendiğimiz tabanımızın iradesini Sağlık-Sen’in hak temelli mücadelesini her zaman ve her zeminde teşkilatımızın desteği ile tereddütsüz ve etkin şekilde sürdüreceğimizi buradan ifade etmek isterim. Bizlere güvenip, her zaman yanımızda olan ve üyelikleri ile bu başarıya imza atan, en başta çok değerli Sağlık-Sen üyelerimize ve davamıza gönül vermiş kıymetli teşkilatımıza yürekten teşekkür ederim. Bu başarı hepinizin ortak başarısıdır, hepinizi ayrı ayrı tebrik eder, saygılar sunarım. Depremin yaralarını birlikte saracağız, gücümüz teşkilatımız, birlik ve beraberliğimizdir"dedi.



Kaynak : PHA