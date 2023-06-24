Dernek faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapan Başkan Çelebi,"Güneydoğu Enerji Araştırmaları Derneği (GEADER), Güneydoğu'nun ilk ve tek enerji derneği olup merkezi Adıyaman olmak üzere Diyarbakır ve Şanlıurfa şubeleri ile teşkilatlanan ve daha da büyüyen müstesna bir meslekî sivil toplum örgütüdür. Depremin merkezinde faaliyet gösteren derneğimiz afet süresince bölgenin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda faaliyet göstermiş ve enerji arz güvenliği konusunda somut çözümler sunmuştur. Derneğimiz, bir enerji coğrafyası olan ve Türkiye'nin birincil ve ikincil enerji yükünü taşıyan Güneydoğu'da kamu hizmeti sunarak bölgenin kalkınması noktasında gönüllü hizmet etmektedir. Hal böyleyken TPAO dışında doğrudan kamusal teşkilatlanması bulunmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın bugün Enerji Bakanı Sn. Alparslan Bayraktar'ın teşriflerileri ile gerçekleştirilen Adıyaman Programı'na davet edilmememiz ya da dikkate alınamamış bizi derinden üzdüğünü belirtmek isteriz. Bakanlığın Kahramanmaraş, Malatya ve Elazığ temsilcilerinin dahi hazır bulunduğu programa Adıyaman'da faaliyeti bulunan ve bölgede ilgili kişilerce bilinen bir kuruluşun davet edilmemesini ince bir sitem olarak paylaşmak istiyoruz."dedi.

Türkiye'nin enerjide tam bağımsız yürüyüşüne her zaman katkı sunacaklarını aktaran Başkan Çelebi, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Enerji güvenliği, bilinçli enerji tüketimi, sanayi-enerji yönetimi ve daha birçok alanda araştırma faaliyetleri yürüten derneğimizin bugün gerçekleştirilen programa doğrudan muhatap alınacak kurum olmasına rağmen davet edilmemesi noktasında bundan sonra hassasiyet gösterileceğine inanıyoruz. Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen çiçeği burnunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sn. Alparslan Bayraktar'ın Adıyaman programına genel başkan düzeyinde iştirak ettik ve bölgenin talep ve beklentileri noktasında bakanımızı doğrudan bilgilendirdiğimizi de beyan ederiz.

Önce kentimizin enerji arz güvenliği sonra da Türkiye'nin enerjide tam bağımsız yürüyüşüne her zaman katkı sunacağımızı belirtir, kamuoyuna saygılar sunarız."

Kaynak : PHA