Çelikhan’da sabah saatlerinde kar yağışının etkisini arttırmasıyla belediye ekipleri vatandaşların ulaşımdaki aksamalara maruz kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor. Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’ta yoğun kar yağışıyla ilgili, “Kıymetli hemşerilerimiz; İlçemizde sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ile yollarda oluşması muhtemel risklere karşı ekiplerimiz aktif olarak sahada olacak. Bu zorlu hava koşulları içinde lütfen gerekmedikçe trafiğe çıkmayalım, aksi durumda araçlarımıza kış lastiği ve zincir takalım” ifadelerini kullandı.