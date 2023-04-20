Başkan Bulucu mesajında “Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremin en fazla etkilediği illerden olan Adıyaman’ımızda bir ay boyunca sabır ve şükürle manevi hazzı en güzel şekilde yaşayarak bir nebzede olsun depremin acılarını unutmamıza vesilen Ramazan ayında, tuttuğumuz oruçlar, yaptığımız ibadetler ve rahmet pınarlarına açtığımız avuçlarımızla Allah’a hamdolsun ki; bir Ramazan Bayramı’na daha kavuştuk” dedi.

Bayramların gönül köprüsü ve muhabbet bağı olduğunu ifade eden Başkan Bulucu “Bayramlar yürek coşkusudur, kaynaşmaktır, buluşmaktır. Hele hele Ramazan bayramı ki; Allah rızası için tutulan oruçların bu dünyadaki ecridir, karşılığıdır, mükâfatıdır. Dolayısıyla bizleri böyle bir iklim ve atmosferden mahrum etmediği için Yüce Allah’a ne kadar şükretsek azdır. Ramazan ayı boyunca tüm teşkilat mensuplarımız, milletvekillerimiz, milletvekili adaylarımız, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızla yaptığımız saha çalışmalarında gördük ki Adıyamanlı her bir vatandaşımızın birlik ve beraberlik içerisinde olması, büyük bir dayanışma, yardımlaşma örneği göstermesi hepimizi duygulandırdığı kadar bizlere güç kuvvet de verdi. Depremin ilk gününden bu yana hükumetimizin aldığı tedbirler ve önlemler son derece önemliydi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs seçimlerinde gündemlerinin ilk sırasında deprem olacağını ve yaraların en kısa sürede sarılmasına yönelik ifadelerinden de şunu gördük; vatandaşımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza duyduğu özel güven ve sevgi her daim var olacaktır. İnşallah bu süreci, valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla, milletvekili adaylarımızla, esnafımızla, üreticimizle, tüccarımızla, STK’larımızla ve tüm hemşehrilerimizle el ele vererek güzel ilimizi yeni inşa ve ihya edeceğiz. Adıyaman’da konutların yüzde 68’i hasar gördü. Merkez ilçe olmak üzere tüm ilçelerimizde 50 binin üzerinde kalıcı konut, 23 bin 640 köy evi yapılacak. İnşaat çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Kademe kademe kalıcı sosyal konutlar bitirilerek hak sahiplerine teslim edilecek. Allah’ın izniyle depremin yaralarını bir yıl içerisinde büyük ölçüde sarmış olacağız. İnşallah bundan sonraki bayramlarda da bir arada geçireceğimiz nice bayramlarımız olacak. Ramazan ayı boyunca yardımlaşmanın en güzel örneklerini yaşadık. İyiliklere, güzelliklere doğru yürüyüşümüzü hızlandırdık. Kul olduğumuzu bir kez daha hatırladık, geçmişin ve bugünün muhasebesini yaptık. Bu hissiyatla Adıyamanlı hemşehrilerim başta olmak üzere tüm İslam âleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yaralılarımıza Rabbim’den acil şifalar diliyorum. Tüm hemşehrilerimi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum” ifadelerine yer verdi.

Kaynak : PHA