'Emekçi kardeşlerimizin alınlarından akan her bir damla ter bizim için mücevher değerindedir' diyen Başkan Bulucu mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle tek sermayeleri emek ve alın teri olan emekçilerimiz, 6 Şubat Depremi sonrasında da Adıyaman’ımızın toparlanması için önemli rol oynamışlardır. Bu vesileyle 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm emekçi kardeşlerime Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Hem meslek hayatımda hem de AK Parti il başkanı olarak en öncelikli konularımız işçilerimizin sorunları ve sorunlarını çözme odaklı bir gayretle hareket ediyoruz. İşçilerimizin çalışma hayatıyla ilgili mevcut sorunlarını, emekçilerimiz, sendikalarımız ve sivil toplum örgütlerimizle her daim karşılıklı diyalog içerisindeyiz. AK Parti hükumeti olarak göreve geldiğimizden bu yana işçilerimizin hak arayışını uzlaşma zemininde sürdürülmesi gerekliliği üzerinde yoğun gayret sarf ettik. İşçilerimizin emek konusunda adaletin tesisi için yoğun mücadele içerisinde olduk. Bilhassa deprem sonrası Sayın Cumhurbaşkanımızın şehrin sosyo ekonomik anlamda yeniden inşa ve ihyası için ilk olarak istihdama projelerini hayata geçirirken diğer yandan her alanda emekçilerimizi koruyacak tedbir ve desteklere öncelik verdik. Allah’ın izniyle şehrimizin yeniden inşası ve ihyasında en büyük gücümüz olacak emekçi kardeşlerimizle yeniden ayağa kaldıracağız. Yine AK Parti iktidarı olarak bugüne kadar İşçi kardeşlerimizin sorunlarının çözümü, çalışma koşullarının iyileştirilmesi, hak ettikleri yaşam standardına ulaşmaları, emeklerinin tam karşılığını almaları için ne gerekiyorsa yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Ülkemizin ve demokrasimizin kalkınması, çalışma hayatımızın içinde bulunduğu koşullarla doğru orantılıdır. Dünya ekonomileri sıralamasında her geçen gün daha da üst basamaklara çıkan Türkiye son 22 yılda kendi çalışanının, işçisinin ve emekçisinin hayat standartlarını daha da yükseklere taşımaktadır. Emekçi kardeşlerimizin alınlarından akan her bir damla ter, bizim için mücevher değerindedir. Emeği böylesine kıymetli olan emekçi kardeşlerimizle şehrimize, ülkemize ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugün Adıyaman için ürettiğimiz her hizmette ve attığımız her adımda çalışan kardeşlerimizin katkısı, payı ve çok kıymetli emekleri bulunmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ifade ettiği gibi; işçilerimizin hakkının, hukukunun korunması doğrultusunda yapılacak her türlü samimi çalışmayı desteklemeye devam edecek, işçilerimizle, çalışanlarımızla sonuna kadar kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz. Bu vesileyle çalışma hayatında yer alan tüm hemşehrilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü canı gönülden kutluyor, başta mesai arkadaşlarım olmak üzere ilimizdeki tüm işçi kardeşlerime çalışma hayatlarında başarılar diliyorum.”

Kaynak : PHA