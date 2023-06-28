Başkan Binzet, mesajında Kurban Bayramı'nın kendileri ve İslam toplumu için önemine değinerek, şunlara yer verdi:

"Bizler için yine çok önemli bir Kurban Bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Bu bayram aslında biz Adıyamanlılar için biraz, aslında biraz daha oldukça buruk geçecek. Çünkü büyük bir felaketle sarsıldık. Binlerce canımız şu anda toprağın altında. Bizler için bayramlar artık eski bayramlar değil. Asırlardır barışa ve adalete, sevgiye ve hoşgörüye öncülük etmiş bir medeniyetin mirasçıları olarak geçmişte olduğu gibi bu bayram coşkusunu da elimizin uzandığı her yere taşımalı, sevinçlerimizi olduğu kadar, keder ve acılarımızı da paylaşmalıyız.Bayramlar toplumu, birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma içinde tutan, saygı ve sevgi temelinde insanları birleştiren önemli günlerdir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramını bir kez daha kutluyorum."



Kaynak : PHA