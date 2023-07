Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekonomik Güven Endeksi, Temmuz 2023 verilerini yayımladı. Ekonomik güven endeksi haziran ayında 101,1 iken, temmuz ayında yüzde 1,8 oranında azalarak 99,3 değerini aldı. Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Başkan Binzet, iktidarın halka güven vermediğini ifade ederek," Yatırımcılar Türkiye'ye güvenmiyor, TL gün geçtikçe değer kaybediyor, Türkiye ekonomik, siyasal, sosyal ve benzeri her alanda büyük bir yıkım yaşıyor. Öte yandan vatandaşlar da artık iktidarın ekonomik anlamda ülkeye refaha çıkaracağına olan inancını büyük bir ölçüde kaybetmiş durumda. Öyle ki yeni açıklanan ekonomik güven endeksi verileri bunu kanıtlar nitelikte. Çünkü iktidar zaten ekonomiyi düzeltebilseydi 2023 genel seçimlerinde ekonomiyi düzelteceğiz vaadinde bulunmazdı. Biz bunları vatandaşlara her zaman anlattık fakat takdir her zaman vatandaşımızın oldu. Fakat bu takdir görünen gerçekleri gizlemeye ve saklamaya yetmedi. Artık kral çıplak" şeklinde konuştu

Kaynak : PHA