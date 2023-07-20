Başkan Binzet:" Faturayı halka kesen saray rejimi itibardan tasarruf edecek mi göreceğiz" dedi.

Başkan Binzet son vergi ve akaryakıt zamlarına ilişkin önemli değerlendirmede bulundu. İktidarın önce kamu harcamalarını kısıtlaması gerektiğini ifade ederek:" Hazine ve Maliye Bakanı tüm kamu kurum ve kuruluşlarına bir genelge göndermiş, herkes tasarruf etsin demiş bakalım kamu kurum ve kuruluşları ne kadar tasarruf edebilecek. Saray rejimi gerçekten de harcamaları kısıtlayacak mı? Şatafattan ve lüks yaşamdan tasarruf edebilecekler mi? Bakanlar son model araçlarını tasarrufa sokacak mı hep beraber takip edeceğiz. Biz her zaman şimdi yapılmak istenen tasarrufun kamu ve kuruluşlarında çok önceden yapılması ve halkın sırtına bu denli vergi, ÖTV zammı yüklenmemesini isterdik. Daha birkaç gün önce vergilere zam geldi, hemen akabinde akaryakıta 6 TL ÖTV zammı geldi. Doğalgaz ÖTV zammı da yüzde 230 oranında arttı. Bu artışlar saray rejiminin bu zamana kadar fütursuzca harcamalarının ne denli büyük olduğunu gösteriyor. 14 Mayıs gecesinden bu zamana kadar benzin yüzde 65 oranında arttı. Halbuki emekliye verdiği zam oranı yüzde 25 oranında kaldı. Bunların yanı sıra 7.500 TL'ye alan emekliye zam dahi yapmadılar. Vatandaşların üstüne yüklenen yük çok ağır. Bu zulme dur diyeceğiz. Hem araçlarımızın hem de iktidarın kontağını kapatacağız. Eğer bir tasarruf yapılacaksa bu ilk önce kamudan başlayacak, halka kemer sıkma politikası en son yansıtılacak" dedi.



Kaynak : PHA